Insuffisance cardiaque : se sentir inutile assombrit le pronostic

L'ESSENTIEL On parle d'insuffisance cardiaque quand le muscle cardiaque ne parvient plus à assurer la propulsion du sang dans l’organisme.

Selon les estimations, plus de 1,5 million de Français sont atteints d'insuffisance cardiaque. Les plus touchés sont les plus de 60 ans.

La maladie serait responsable de 200.000 hospitalisations par an.

Se sentir inutile pour sa famille, ses amis ou ses collègues ne serait pas bon pour le cœur. Une nouvelle étude révèle que les patients souffrant d’insuffisance cardiaque ayant l'impression de ne plus avoir de rôle social, étaient plus susceptibles de présenter un mauvais pronostic.

Insuffisance cardiaque : le rôle social joue sur le diagnostic

Afin d’évaluer les conséquences de la fragilité sociale sur la santé cardiaque, des chercheurs japonais ont demandé à plus de 300 patients atteints d'insuffisance cardiaque de plus de 65 ans de répondre au test Makizako. Ce dernier évalue la force des liens sociaux par le biais de cinq questions. Une réponse négative à deux ou plusieurs d’entre elles est un indicateur de fragilité sociale. Les volontaires ont été suivis pendant trois ans après leur admission à l'hôpital pour leurs troubles cardiaques.

"Nous avons constaté que le rôle social perçu d'un patient, ainsi que sa fragilité sociale dans son ensemble, étaient associés à des résultats cliniques indésirables à long terme chez les patients âgés souffrant d'insuffisance cardiaque. De plus, ces deux facteurs ont ajouté à la probabilité d'un pronostic négatif", a expliqué le Dr Satoshi Katano de l'hôpital universitaire médical de Sapporo et auteur principal de cette recherche publiée dans Frontiers in Cardiovascular Medicine.

Intégrer les liens sociaux dans le suivi

Les scientifiques reconnaissent que les interactions sociales peuvent varier d'une culture à l'autre. Toutefois, il est probable, selon eux, que la fragilité sociale ait un impact négatif sur la santé des patients âgés souffrant d'insuffisance cardiaque dans toutes les sociétés. Ils estiment qu’il est ainsi essentiel de prendre en compte la vie sociale du malade lors de la prise en charge de son trouble cardiaque.

"La prochaine étape importante consiste à développer des programmes pour aider les patients âgés souffrant d'insuffisance cardiaque et de fragilité sociale. La participation aux tâches domestiques et aux activités sociales - comme l'engagement dans des organisations bénévoles qui servent à aider les autres - peut contribuer à améliorer la perception du rôle social chez les individus souffrant d’insuffisance cardiaque. Ces changements de mode de vie aideront les patients âgés à vivre plus longtemps, en meilleure santé et plus productifs", estime l’expert.