Insuffisance cardiaque : les températures extrêmes augmentent vos risques de décès

L'ESSENTIEL En plus des effets visibles sur les modes de subsistance des populations, le réchauffement climatique risque d'avoir un impact fort et direct sur la santé humaine, ont alerté les Nations Unies.

En France plus de 1,5 million de personnes sont atteintes d'insuffisance cardiaque, en particulier les plus de 60 ans, d’après l’Assurance Maladie.

L'insuffisance cardiaque est l'incapacité du muscle cardiaque à assurer normalement la propulsion du sang dans l'organisme, d’après l’Assurance Maladie.

Le changement climatique, qui entraîne des extrêmes météorologiques dans l’hémisphère sud et nord, a un réel impact sur la santé, et tout particulièrement sur les personnes qui souffrent d’insuffisance cardiaque.

Les insuffisants cardiaques plus sensibles aux températures

Des chercheurs de l’École de médecine de l'université du Maryland ont étudié l’impact des températures extrêmes sur les maladies cardiovasculaires. D’après leurs travaux publiés dans la revue Circulation de l'American Heart Association, les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque étaient les plus susceptibles d'être affectées négativement aussi bien par les journées très froides que par les journées très chaudes.

En effet, leur risque de décès était 12 % plus élevé les jours de chaleur extrême que les jours de température optimale dans une ville spécifique, parmi les 567 villes de 27 pays sur 5 continents étudiées entre 1979 et 2019. Le froid extrême augmentait, quant à lui, le risque de décès par insuffisance cardiaque de 37 %.

Stress thermique : le cœur est sensible à la chaleur

"Bien que nous ne sachions pas pourquoi les effets de la température étaient plus prononcés chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, cela pourrait être dû à la nature progressive de l'insuffisance cardiaque en tant que maladie (...) Une personne sur quatre souffrant d'insuffisance cardiaque est réadmise à l'hôpital dans les 30 jours suivant sa sortie, et seuls 20 % des patients souffrant d'insuffisance cardiaque survivent 10 ans après le diagnostic", a déclaré le coauteur de l'étude, Haitham Khraishah, spécialiste des maladies cardiovasculaires à l'école de médecine de l'université du Maryland (UMSOM) et au centre médical de l'université du Maryland (UMMC).

Il semblerait que l’activité du cœur soit perturbée par le stress thermique engendré par les températures élevées : quand il fait chaud par exemple, le cœur doit pomper plus fort et plus vite pour redistribuer et augmenter le flux sanguin vers la peau afin de refroidir le corps. Ainsi, les personnes atteintes de maladies cardiaques sont particulièrement exposées au risque d'insuffisance cardiaque.

Maladies cardiovasculaires : 1 décès sur 100 lié aux températures extrêmes

Outre l'insuffisance cardiaque, les analyses ont porté sur 32 millions de décès sur 40 ans, dus à toute cause cardiovasculaire - cardiopathies ischémiques, accidents vasculaires cérébraux et arythmies, et ont révélé qu'1 décès par maladie cardiovasculaire sur 100 est lié à des journées de chaleur et de froid extrêmes.

"Cela souligne le besoin urgent de mettre au point des mesures qui aideront notre société à atténuer l'impact du changement climatique sur les maladies cardiovasculaires", a déclaré Haitham Khraishah.