Quel est l'impact du changement climatique sur le corps humain?

L'ESSENTIEL Les températures records seront plus fréquentes au cours des prochaines décennies.

En plus des effets visibles sur les modes de subsistance des populations, le réchauffement climatique risque d'avoir un impact fort et direct sur la santé humaine, alertent les Nations Unies.

C’est l’une des plus grandes menaces pour la santé humaine. Il ne s’agit pas de la bande-annonce d’un énième film catastrophe mais des mots employés l'an dernier par 200 scientifiques dans une tribune publiée par The Lancet et destinée à montrer la réalité des dangers que représente le changement climatique pour l’Homme.

Stress thermique, problèmes respiratoires, maladies cardiovasculaires… La liste est longue et repose sur des faits dont on subit aujourd’hui déjà les conséquences.

Cinq millions

Les vagues de chaleur, telle que celle que l’on traverse actuellement, tuent déjà plus de cinq millions de personnes chaque année et leurs répercussions sont nombreuses.

D’abord sur le sommeil et ce n’est pas anodin : une étude menée en 2022 a révélé que la hausse des températures due au changement climatique réduit considérablement la quantité de sommeil des personnes dans le monde entier. Or, ces nuits de sommeil plus courtes sur une période prolongée finissent par avoir des conséquences néfastes sur le système immunitaire de l'organisme..

Particulièrement exposées

L’activité du cœur est également perturbée par le stress thermique engendré par les températures élevées : quand il fait chaud, le cœur doit pomper plus fort et plus vite pour redistribuer et augmenter le flux sanguin vers la peau afin de refroidir le corps. Ainsi, les personnes atteintes de maladies cardiaques sont particulièrement exposées au risque d'insuffisance cardiaque.

De plus, avec la chaleur, la pollution atmosphérique augmente et avec elle le risque de développer des maladies cardiaques et circulatoires car les vaisseaux sanguins se rétrécissent et se durcissent, d’après une étude de 2018.

Du jamais vu sur Terre

Les problèmes respiratoires sont également à craindre. En effet, la hausse des température entraîne une pollution atmosphérique qui elle-même provoque des troubles comme de l'asthme, la rhinosinusite, la bronchopneumopathie chronique obstructive ou encore des infections des voies respiratoires. “Les températures élevées augmentent également la concentration d'ozone, ce qui peut endommager le tissu pulmonaire et causer des complications chez les asthmatiques et les personnes souffrant de maladies respiratoires”, alertent les Nations Unies.

De plus, avec la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui a atteint en mai de cette année un niveau jamais vu sur Terre depuis environ 4 millions d'années, d’après des spécialistes américains, les symptômes d’allergies (toux, yeux qui piquent, maux de tête et maux d'oreille) augmentent et s’aggravent.

Santé mentale

Et la santé mentale n’est pas en reste. Alors que, d'après une étude, l’éco-anxiété est en hausse notamment chez les jeunes puisque 60 % de 10 000 jeunes issus de pays du monde entier se sentent très ou extrêmement préoccupés par le changement climatique, les problèmes de santé mentale empirent.

En effet, les catastrophes mondiales comme les incendies de forêt, les inondations ou les ouragans que l’on vit actuellement peuvent provoquer un syndrome de stress post-traumatique (SSPT), voire des suicides. Par exemple, après l'ouragan Katrina en 2005, l'une des pires catastrophes de l'histoire américaine, des chercheurs ont constaté qu'au moins 90 % des 8 000 patients traités à la suite de Katrina souffraient d'anxiété à long terme.