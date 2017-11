Dans le Lancet

Changement climatique : un impact désastreux sur notre santé

Selon un nouveau rapport paru dans le "Lancet", et basé sur l'analyse de 40 indicateurs, le changement climatique altère grandement notre santé.

Le changement climatique n'est pas seulement néfaste pour les animaux et la nature. Il a également un impact concret sur notre santé, avertit un rapport publié dans The Lancet.

La revue médicale britannique a analysé à grande échelle, et à partir de 40 indicateurs, les effets des canicules, de la pollution ou encore de la prolifération d’insectes vecteurs d’épidémies. Et la tendance est alarmante.

A titre d'exemple, le nombre de personnes affectées par les vagues de chaleur entre 2000 et 2016 a augmenté d'environ 125 millions, atteignant un record de 175 millions de personnes exposées en 2015. Les conséquences pour la santé sont multiples : coup de chaleur, aggravation de l’insuffisance cardiaque ou rénale, etc. Cette même année, selon le rapport, la pollution au seul charbon a provoqué plus de 800 000 décès prématurés en Asie.





Réchauffement climatique et prolifération des moustiques

L'étude pointe également les risques encourus en matière de malnutrition. Et pour cause, chaque degré supplémentaire sur la planète pourrait entraîner une chute du rendement de 6% pour le blé et de 10% pour le riz.

Les épidémies, enfin, font l’objet d’une attention particulière. Avec le réchauffement, et la prolifération de moustiques vecteurs, la prévalence de certaines maladies comme la dengue ou le chikungunya pourrait, demain, être bien plus importante. Déjà, estiment les chercheurs, le moustique porteur de la dengue a vu son aptitude à transmettre l’infection augmenter de 9,4 % depuis 1950.