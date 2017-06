Les zones tropicales fortement affectées

L’équipe a notamment estimé que 30 % de la population mondiale connaît ces conditions pendant au moins 20 jours par an. Une proportion qui augmentera fortement dans 80 ans si les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas revues à la baisse, selon les modélisations des chercheurs.Ils prédisent par exemple qu’en 2100 à New York, les températures et l’humidité dépasseront le seuil au moins 50 jours par an. Leur modélisation prédit que les habitants des régions tropicales seront les plus touchés car elles sont naturellement plus humides et chaudes que le reste du globe.

Un scénario catastrophe qui devrait se produite même si l’accord de Paris est respecté et que le réchauffement climatique est limité à 2°C. Dans ce cas, la proportion de la population concernée par ces coups de chaleur meurtrier serait cependant un peu réduite.

« Le changement climatique a placé l’humanité sur un chemin qui devient de plus en plus dangereux et difficile à inverser, notamment si la question des gaz à effet de serre n’est pas prise plus au sérieux. Le retrait de l’Accord de Paris est un pas dans la mauvaise direction. Il retarde un problème inévitable alors qu’il n’y a plus aucun temps à perdre », s'emporte le Pr Mora.