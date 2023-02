Insuffisance cardiaque : trop réduire le sel peut aussi être nocif pour le cœur

L'ESSENTIEL Il est recommandé de limiter sa consommation de sel lorsqu'on souffre d'insuffisance cardiaque toutefois le taux prête au débat.

Selon l'étude, il ne faut pas réduire en dessous des recommandations émises aux USA, soit 2,3 grammes de sodium par jour.

Les patients qui consommaient moins que les recommandations avaient 80 % plus de risques de mourir.

Il est recommandé aux personnes souffrant d’insuffisance cardiaque de faire attention à leur consommation de sel afin de diminuer les risques d'hypertension artérielle ou encore de rétention d'eau. Toutefois, limiter le sodium alimentaire à un niveau inférieur aux recommandations, soit environ 2,3 g par jour, est mauvais pour le cœur, selon des travaux de la faculté de médecine de l'université Creighton (USA) qui seront présentés lors du congrès de l’American College of Cardiology début mars.

Coeur : une réduction excessive du sodium peut être contre-productive

Les chercheurs ont réuni neuf essais contrôlés qui évaluaient les effets de la restriction de sel chez les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. La plupart de ces travaux ont été menés entre 2008 et 2022, à l'exception d'une expérience publiée en 1991. L’ensemble de ces essais représentent près de 3.500 patients. Les régimes les plus restrictifs variaient entre 1,2 à 1,8 g par jour.

Après l’analyse des données regroupées, les scientifiques ont découvert que les malades suivant un régime avec un apport en sodium inférieur à 2,5 g par jour étaient 80 % plus susceptibles de mourir que ceux qui suivaient une alimentation proche des recommandations en sel.

Anirudh Palicherla, auteur principal de l'étude, confirme dans un communiqué : "nos résultats ont montré que limiter le sodium alimentaire à moins que la recommandation habituelle était contre-productif dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque".

Trouver la bonne dose de sel pour l'insuffisance cardiaque

"Limiter le sodium est toujours la voie à suivre pour aider à gérer l'insuffisance cardiaque, mais le niveau de la restriction a fait l'objet d'un débat", explique l’auteur principal avant d’ajouter "cette étude montre que l'accent devrait être mis sur l'établissement d'un niveau sûr de consommation de sodium au lieu de trop le restreindre".

Il est ainsi important, pour lui, que de nouvelles recherches soient menées pour déterminer les taux de sel optimaux pour les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque, mais aussi identifier les sous-groupes qui pourraient bénéficier d'une restriction ciblée et personnalisée.

Actuellement, la Food and Drug Administration recommande de ne pas consommer plus de 2,3 g de sel par jour. Pour atteindre cet objectif, il faut privilégier les fruits et les légumes frais et cuisiner avec des ingrédients de base plutôt que des produits transformés très riches en sel. "Lorsque vous mangez au restaurant ou achetez des aliments préparés, demandez des renseignements nutritionnels ou lisez les étiquettes des aliments et choisissez les aliments qui contiennent le moins de sodium", ajoutent les chercheurs de l’université américaine.