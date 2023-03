Insuffisance cardiaque et apnée du sommeil : un médicament prometteur pour les traiter

L'ESSENTIEL Le médicament, connu sous le nom d'AF-130, a été testé sur un modèle animal à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande.

Les chercheurs ont découvert que non seulement il améliorait la capacité de pompage du cœur, mais il prévenait aussi l'apnée du sommeil.

Il s'agit du premier médicament capable de tempérer l'activité nerveuse du cerveau vers le cœur, inversant ainsi le déclin progressif du cœur dans l'insuffisance cardiaque.

Un nouveau médicament semble prometteur pour soulager l'insuffisance cardiaque, une affection courante associée à l'apnée du sommeil et à une espérance de vie réduite. Le médicament, connu sous le nom d'AF-130, a été testé sur un modèle animal à Waipapa Taumata Rau, l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Les chercheurs ont découvert que non seulement il améliorait la capacité de pompage du cœur, mais il prévenait aussi l'apnée du sommeil. Les résultats de leurs travaux ont été publiés le 28 mars dans la revue Nature Communications.

"Le premier médicament capable de tempérer l'activité nerveuse du cerveau vers le cœur"

Lorsqu'une personne a une crise cardiaque et une insuffisance cardiaque subséquente, le cerveau réagit en activant le système sympathique, la réponse "combat ou fuite", comme un moyen de stimuler le cœur à pomper le sang. Cependant, le cerveau persiste avec cette activation du système nerveux, même lorsqu'elle n'est plus nécessaire, et cela, avec l'apnée du sommeil qui en résulte, contribue à la réduction de l'espérance de vie du patient. La plupart des patients meurent dans les cinq ans suivant un diagnostic d'insuffisance cardiaque.

"Cette étude a révélé le premier médicament capable de tempérer l'activité nerveuse du cerveau vers le cœur, inversant ainsi le déclin progressif du cœur dans l'insuffisance cardiaque", déclare le professeur Julian Paton, directeur du centre de recherche cardiaque de l'université, dans un communiqué.

Un réel potentiel pour améliorer le bien-être et l'espérance de vie des patients

La partie du cerveau qui envoie des impulsions nerveuses au cœur contrôle également la respiration, ce médicament a donc une double fonction, réduisant la réponse "combat ou fuite" tout en stimulant la respiration pour mettre fin à l'apnée du sommeil. Ces découvertes ont un réel potentiel pour améliorer le bien-être et l'espérance de vie des patients, selon le professeur Paton.

Par ailleurs, le médicament sera bientôt approuvé par la Food and Drug Administration, l’organisme chargé d'autoriser la commercialisation des médicaments aux États-Unis, pour un autre problème de santé cette fois, ce qui permettra aux chercheurs d'accélérer la phase des essais cliniques.