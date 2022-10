Apnée du sommeil : des chercheurs ont trouvé un médicament prometteur

L'ESSENTIEL Statistiquement, l’apnée du sommeil concerne davantage les hommes que les femmes selon l’Inserm.

L’apnée du sommeil touche près de 2 % des enfants âgés de deux à six ans.

Au moins 30 % des plus de 65 ans sont concernés par l’apnée du sommeil selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ce syndrome se caractérise par des interruptions répétées et incontrôlées de la respiration pendant le sommeil. Plus précisément, c’est le conduit aérien au niveau du pharynx qui se ferme pendant 10 à 30 secondes ou parfois plus, à raison d’au moins cinq événements par heure de sommeil. Sans en avoir conscience, les patients subissent généralement des micro-réveils pendant la nuit ce qui perturbe leur sommeil et a des conséquences dans leur vie quotidienne : des somnolences pendant la journée, des difficultés de concentration ou de mémoire.

Un antidépresseur efficace contre l’apnée du sommeil

L’apnée du sommeil peut aussi entraîner des complications cardiovasculaires comme de l’hypertension artérielle. Les facteurs de risque sont, entre autres, le surpoids et le diabète. En effet, environ 16 % des patients diabétiques de type 2 souffrent d’apnée du sommeil. Le traitement généralement proposé consiste à porter un masque la nuit, qui est relié à une machine.

Ce dispositif permet d’administrer de l’air en continu pour éviter la fermeture du pharynx. C’est efficace, cependant cela peut être lourd pour les personnes atteintes de cette maladie. Mais des chercheurs viennent de trouver un traitement moins contraignant : la réboxétine. Il s’agit à la base d’un antidépresseur. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Journal of Clinical Sleep Medicine.

Réduction du nombre d'événements d’apnée du sommeil par nuit

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont mené des expériences sur 16 patients atteints d’apnée du sommeil. Certains prenaient la réboxétine seule, d’autres l’avaient en association avec un autre traitement et certains participants prenaient un placebo "Nos résultats ont montré que la réboxétine seule pouvait réduire la gravité de l'apnée du sommeil, explique Thomas Altree, l’un des auteurs. Nous avons constaté que le médicament réduisait le nombre d'événements d'apnée du sommeil par heure et améliorait également les niveaux d'oxygène."

En parallèle, les chercheurs ont aussi réussi à déterminer la façon dont le médicament stabilisait la respiration des patients pendant leur sommeil. “Cela nous permet d'identifier ceux qui pourraient le plus bénéficier du médicament à l'avenir, poursuit Thomas Altree. Le traitement de référence actuel de l'apnée du sommeil consiste à utiliser un appareil pendant le sommeil. Mais cela ne tient pas compte du fait qu'il existe différentes causes d'apnée du sommeil. De plus, de nombreuses personnes ne tolèrent pas (ce dispositif) à long terme. Il est donc important que nous découvrions d'autres voies thérapeuthiques pour aider les gens et cette étude constitue une étape importante pour le développement futur de médicaments."