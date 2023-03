Apnée du sommeil : ce questionnaire vous dit si vous êtes concerné

L'ESSENTIEL Lorsque plus de cinq arrêts respiratoires de plus de 10 secondes se manifestent par heure de sommeil, on peut parler d’apnée du sommeil.

"Près de 80 % des personnes qui en souffrent ne seraient pas diagnostiquées."

Un questionnaire, réalisable en trois minutes, permet de savoir si une personne présente des symptômes du syndrome.

#ParlonsApnéeDuSommeil. C’est la campagne de sensibilisation digitale lancée par ResMed, un acteur de la santé connectée, ce 17 mars. Cette dernière est déclinée en trois spots de 20 secondes, qui mettent à chaque fois en lumière un des symptômes spécifiques du syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS). Le but ? Inciter les patients à se faire dépister par leur médecin. "On estime que près de 80 % des personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil (SAOS) ne seraient pas diagnostiquées", indique l’entreprise dans un communiqué.

Dans le cadre de leur campagne, elle met à disposition un questionnaire en ligne sur son site qui permet d’évaluer son sommeil. Ce test est réalisable en moins de trois minutes et permet d’indiquer si une personne souffre de symptômes faisant penser à l’apnée du sommeil. "À l’issue de l’évaluation, les personnes détectées à risque recevront un email avec les résultats, qu’ils pourront partager avec leur médecin traitant", précise ResMed.

Apnée du sommeil : des pauses de respiration de 10 à 30 secondes

Pour rappel, ce trouble est observé non seulement chez les adultes, mais aussi chez les enfants et les adolescents. Il devient plus fréquent avec l'âge et on estime que 30 % des personnes âgées de plus de 65 ans en sont atteintes. Ce syndrome se caractérise par la survenue d’épisodes anormalement fréquents d’interruptions (apnées) ou de réductions (hypopnées) de la respiration durant le sommeil. Ces pauses de respiration, durant de 10 à 30 secondes et se produisant au moins 5 fois par heure de sommeil, sont accompagnées d’une chute du taux d’oxygène. "En pratique, l’apnée obstructive est provoquée par un relâchement des muscles des voies aériennes supérieures en position horizontale, qui entraîne en général un ronflement et empêche le passage de l’air."

Quels sont les symptômes de l’apnée du sommeil ?

Au cours de la journée et de la nuit, les symptômes de ce syndrome se manifestent par une somnolence, un ronflement, une sensation d’étouffement, une altération de l’humeur, des maux de tête, la fatigue ou encore une baisse de moral. Ces différentes manifestations perturbent la qualité du sommeil, qui n’est plus profond, et génère du stress pour le cœur et le cerveau. Cela entraîne une irritabilité, une augmentation des accidents de la route et a aussi un impact sur les relations sociales. Sur le long terme, l’apnée du sommeil peut aussi causer le développement ou à l’aggravation de pathologies cardiovasculaires et métaboliques.