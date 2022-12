Apnée du sommeil : ces signes chez votre enfant doivent vous alerter

L'ESSENTIEL Les troubles respiratoires du sommeil chez les enfants sont mal détectés et mal soignés.

Les hormones de croissance, sécrétées essentiellement pendant le sommeil, sont perturbées par les troubles respiratoires.

Dans une chronique du Monde en 2018, un groupe de médecins a attiré l'attention sur les troubles respiratoires du sommeil chez les enfants. "Ces enfants sont victimes d’une maladie fréquente mais méconnue, qu’il est urgent de mettre en lumière", exposent les scientifiques. "Partout en France, ce sont des milliers d’enfants qui souffrent de troubles des apprentissages, du comportement, d’aggravation de leur asthme et d’autres pathologies chroniques. Parmi les causes s’en trouve pourtant une tout à fait curable : les troubles respiratoires du sommeil", précisent-ils.

Respiration anormale la nuit : de nombreux facteurs de risque

Le terme "troubles respiratoires du sommeil" renvoie à un ensemble d’affections qui provoquent une respiration anormale pendant le sommeil. Par exemple, l'apnée du sommeil survient lorsqu'une personne est incapable de respirer pendant une courte période en raison de l’obstruction passagère du pharynx. Au moins 5 % des enfants sont touchés, "et il est à craindre que ces chiffres grimpent, les facteurs de risque de cette pathologie étant en augmentation constante dans notre société", ajoutent les médecins.

Ces facteurs de risque sont le tabagisme passif, une alimentation déséquilibrée, un mode de vie sédentaire, l’hypertrophie des végétations et des amygdales, des antécédents familiaux, des allergies et même la pollution de l'air. Pourtant, trop peu d'enfants sont dépistés et traités. "Ces petits patients ont besoin de nous tous, et nous appelons à faire des troubles du sommeil de l’enfant soient une grande cause nationale", a conclu le collectif.

L’hormone de croissance est perturbée par les troubles respiratoires

Il existe trois types de troubles respiratoires du sommeil bien dépistés et traités chez les adultes : l'apnée obstructive du sommeil, l'apnée centrale du sommeil et l'apnée mixte du sommeil. Les symptômes à surveiller sont les ronflements très bruyants, l'envie d'uriner la nuit, les sueurs nocturnes, un rythme respiratoire irrégulier, voire même des arrêts de la respiration (ce qui n'est pas fatal).

Chez l'enfant, l'hormone de croissance, sécrétée principalement pendant le sommeil, est particulièrement perturbée par les maladies respiratoires. La fatigue, l'irritabilité, les difficultés de concentration et les troubles d'apprentissage doivent attirer l’attention. L'enjeu principal est "de favoriser les apprentissages scolaires et de limiter l’absentéisme, c’est à l’échelle de l’année scolaire qu’il faut être efficace. Pour cela, des réseaux de professionnels de proximité doivent voir le jour afin de proposer des soins plus accessibles aux parents et moins coûteux à la société", ont conclu les médecins.