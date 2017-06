Efficace à 87 %

Apnée du sommeil : un patch frontal pour les détecter

Des chercheurs ont mis au point un patch à coller sur le front pour détecter l'apnée du sommeil. Un système moins invasif que la polysomnographie actuelle.

Somnarus, Inc.

Un patch pour dépister les apnées du sommeil ? Qui a déjà entendu parler de ce trouble et de sa prise en charge verra là une excellente nouvelle. Car aujourd’hui, pour détecter ces apnées nocturnes, il faut passer une nuit en laboratoire ou bien enfiler un appareil aux allures de machine de torture, le polysomnographe.

D’où l’idée d’un simple patch à coller sur son front avant d’aller au lit et d’embrasser Morphée. Certes, vous n’aurez pas l’air spécialement malin avec, mais le dispositif semble malgré tout plus confortable.







Clinique du Ronflement







Capteurs

Selon les résultats d’un essai clinique publiés dans la revue Sleep et présenté lors du congrès de l’Académie de Médecine du Sommeil, ce dispositif permettrait de mesurer les apnées du sommeil avec une efficacité de 87 % (intervalle 81,5 % à 92 %).

Ce patch composé de capteurs permet de mesurer la pression nasale, la saturation en oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, l’effort respiratoire, la durée de sommeil et la position du corps. Il a été testé sur 174 participants.





Vers une mise sur le marché

« La plupart des dispositifs de diagnostic à domicile sont difficiles à utiliser et sont invasifs pour le sommeil des patients », soulignent les auteurs. Notre étude montre que ce patch est très confortable, facile à utiliser et il n’affecte pas le sommeil ».

Forts de ces résultats, les auteurs comptent demander un agrément à la FDA (Food and Drug Administration) afin de mettre le dispositif sur le marché américain.