La recrudescence des cas de syphilis s’accompagne de symptômes inhabituels aux USA

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, beaucoup de patients américains atteints de syphilis ont des symptômes inhabituels de la maladie.

Il s’agit notamment de maux de tête, de troubles de la vision, de perte d’audition, de vertiges, etc.

68 % des patients de l’étude ne présentaient pas de symptômes typiques de la syphilis, ce qui pouvait retarder le diagnostic et donc la prise en charge du patient.

Troubles de la vision et des yeux, maux de tête, perte d’audition, vertiges… Ce sont les nouveaux symptômes des patients atteints de syphilis aux États-Unis. Selon une nouvelle étude, les médecins traitent de plus en plus de patients atteints de symptômes graves et inhabituels de cette infection sexuellement transmissible (IST).

Des maux de tête et des troubles de la vision

“Les médecins savent depuis longtemps que la syphilis peut endommager de façon permanente la vision et l’audition d’une personne et peut même entraîner des changements psychiatriques, mais ces symptômes sont généralement associés à des infections qui n’ont pas été diagnostiquées ni traitées pendant des années”, peut-on lire sur le site de CNN.

Lors de leur étude, les chercheurs ont découvert qu’en 2023, plus d’une vingtaine de personnes atteintes de syphilis souffraient de symptômes atypiques de la syphilis à Chicago et que près d’un tiers en étaient aux premiers stades de l’évolution de l’infection.

Les symptômes sont les suivants : des maux de tête, des changements de personnalité ou un état mental altéré, des troubles de la vision (perte de la vue, gonflement de l’œil) et des yeux (notamment une sensibilité à la lumière), une perte d’audition ou encore des vertiges.

En général, “la plupart des infections sont asymptomatiques ou passent inaperçues”, peut-on lire sur le site de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Mais pour ceux qui ont des symptômes, il y a différents stades de la maladie : primaire (ulcération syphilitique ou chancre sur les parties génitales, le rectum, la bouche ou la gorge, cela guérit spontanément en 2 à 6 semaines) et secondaire (éruption cutanée non prurigineuse sur les paumes et sur la plante des pieds, lésions blanches ou grises apparaissent dans les zones chaudes et humides du corps, par exemple les lèvres ou l’anus).

“Parfois, des troubles neurologiques sont présents : méningite, paralysie d'une partie du visage, par exemple, peut-on lire sur le site du Vidal. Dans certains cas, les yeux sont touchés : inflammation de l'enveloppe des yeux (uvéite) ou de la rétine (rétinite). (...) Chez 40 % des personnes touchées, de graves complications apparaissent après dix à trente ans : rupture de gros vaisseaux sanguins, troubles neurologiques ou psychiatriques, destruction d’organes. Ces complications, également appelées stade tertiaire de la syphilis, peuvent entraîner le décès de la personne.”

Pas de symptômes typiques de la syphilis pour 68 % des patients

Autre enseignement de cette étude : 68 % de ces patients ne présentaient pas de symptômes typiques de la syphilis (chancre ou éruption cutanée). Cette absence pourrait retarder le diagnostic et donc la prise en charge du patient.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les cas de syphilis augmentent aux États-Unis. En 2022, plus de 207.000 cas de syphilis ont été signalés, soit le nombre le plus élevé depuis les années 1950.