Syphilis, chlamydia : la doxyxycline diminuerait les cas de contaminations

L'ESSENTIEL La doxy-PEP est la prise d’une dose d’antibiotique doxycycline après un rapport sexuel non protégé pour se protéger des IST.

Une campagne de prévention ciblée basée sur la doxy-PEP a été mise en place à San Francisco en octobre 2022 pour les hommes gays, bisexuels et les femmes transgenres ayant des antécédents d’IST ou ayant plusieurs partenaires sexuels.

Les résultats de cette campagne sont positifs : le nombre de cas de syphilis précoce et de la chlamydia a été réduit de moitié.

Depuis octobre 2022, la ville de San Francisco aux États-Unis a mis en place une campagne de prévention des Infections sexuellement transmissibles (IST) qui a permis de réduire "de moitié les cas l’incidence de la syphilis précoce et de la chlamydia chez les hommes gays et bisexuels et les femmes transgenres", selon les propos des responsables de la santé de la ville lors de la Conférence sur les rétrovirus et les infections opportunistes (CROI), à Denver, rapportés par 20 Minutes.

Un antibiotique à prendre après un rapport sexuel

La stratégie préventive proposée par la ville américaine, baptisée Doxy-PEP, consiste à prendre une dose de doxycycline, un antibiotique, après un rapport sexuel non protégé pour réduire les risques d’IST.

Dans le cadre de cette campagne, les publics visés - hommes gays, bisexuels et femmes transgenres ayant des antécédents d’IST ou ayant plusieurs partenaires sexuels - ont donc reçu des doses de doxycycline. S’ils avaient un rapport non-protégé, ils devaient prendre deux comprimés de 100 milligrammes dans les 24 à 72 heures.

"Le port du préservatif est le moyen le plus efficace de se protéger des IST, assure le Dr Nicolas Dupin, dermatologue-vénérologue responsable du Centre de santé sexuelle de l’Hôtel-Dieu (AP-HP), à 20 Minutes. Mais la doxy-PEP constitue l’une des approches chimiques de la prévention des IST. Une partie de la population à risque n’utilise pas systématiquement le préservatif. En outre, beaucoup de ces IST peuvent se contracter par contamination orogénitale : des rapports sexuels qui sont moins à risque de contracter le VIH, donc d’autant moins protégés au sein de ces populations. Ce qui fait de la doxy-PEP est un outil intéressant de prévention."

La doxycycline contre les IST : des effets secondaires inconnus

La doxycycline est un antibiotique utilisé pour de nombreuses maladies, selon le Vidal, notamment le choléra, la parodontite, la maladie de Lyme ou du charbon, etc. Mais cette nouvelle utilisation, elle, n’est pas connue depuis longtemps. "Nous ne savons donc pas s’il existe de possibles effets à long terme, soulignent les services de santé publique de New York. Nous ne savons pas encore si la prise de doxy-PEP affectera les "bonnes" bactéries de l’intestin, ni si d’autres bactéries à l’origine des IST ou d’autres infections deviendront résistantes [à cet antibiotique], donc plus compliquées à traiter.”

Pour l’instant, la doxy-PEP n’est pas prévue en France. "Je ne pense pas que les recommandations des autorités sanitaires aillent en ce sens pour l’instant, parce qu’il y a encore des inconnues sur le risque d’émergence d’une antibiorésistance, estime le Dr Dupin. C’est tout le problème que pose ce traitement, déjà qu’en France il y a une augmentation de la résistance de la gonorrhée aux cyclines [cette classe d’antibiotiques à large spectre] assez importante. Cela pose aussi la question des risques à long terme de potentiellement voir émerger une résistance de la syphilis, de la chlamydia ou d’autres germes à cette famille d’antibiotiques. Or, à ce jour, on manque de recul sur les risques éventuels d’antibiorésistance."

En 2015, il y a eu 125.000 infections causées par des bactéries multirésistantes selon Santé Publique France. Selon une étude du centre européen de prévention et contrôle des maladies (ECDC), les infections à bactéries résistantes sont associées à plus de 5500 décès en France.