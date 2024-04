Bonheur : trouvez votre raison de vivre grâce à l'ikigaï

“La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.” Cette affirmation est l’un des principes énoncés en préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). “La santé mentale ne se définit pas seulement par l’absence de trouble mental, ajoute l’organisme. Il s’agit d’une réalité complexe qui varie d’une personne à une autre, avec divers degrés de difficulté et de souffrance et des manifestations sociales et cliniques qui peuvent être très différentes.”

Mais comment préserver sa santé mentale ? Quelle voie pour atteindre le bonheur ? Explorons la piste de l’ikigaï (生き甲斐), philosophie japonaise qui aide à donner du sens à sa vie.

Ikigaï : “ce qui me donne envie de me lever chaque matin”

Le concept d’ikigaï vient tout droit d’Okinawa, l’archipel japonais connu pour le nombre impressionnant de ses centenaires encore vivants. Il pourrait se traduire en français par : “ce qui me donne envie de me lever chaque matin”. Vivre en accord avec son ikigaï permettrait de renforcer son bien-être, en étant acteur de son propre épanouissement.

Bien-être : réduire le stress en trouvant son ikigaï

L’ikigaï est propre à chacun. S’il peut tomber sous le sens pour certaines personnes, d’autres auront besoin de plus de temps pour le trouver, parfois même une grande partie de leur vie. Pour y parvenir, il est nécessaire de jouer le jeu de l’introspection pour apprendre à se connaître. En effet, l’ikigaï repose sur quatre éléments-clés : la passion (ce que l’on aime faire au quotidien), la vocation (ce pourquoi l’on est naturellement doué), la mission de vie (trouver comment apporter sa pierre l’édifice au monde, à la société), la profession (trouver un métier en accord avec ses valeurs pour pouvoir en vivre). L’intersection de ces composantes permet de trouver l’équilibre et l’harmonie au quotidien, réduisant de fait le stress et l’anxiété afin de préserver sa santé mentale.

Le stress augmente les risques de maladies cardiaques et de dépression

95 % des Français sont stressés ou anxieux, selon une enquête de l’IFOP en 2023, et 24 % le sont à cause du travail. Lorsqu’il persiste, le stress peut entraîner de nombreux troubles mentaux tels que l’anxiété, la dépression, le burn-out, mais aussi des troubles physiques comme une hausse du risque cardiovasculaire, des maux de tête, du dos, du cou, ou encore des problèmes gastro-intestinaux.