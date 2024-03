Développement personnel : comment dépasser l'autocritique ?

L'ESSENTIEL L'autocritique, c'est cette petite voix intérieure qui permet de s'évaluer soi-même, d'identifier ses propres erreurs, limites et défauts dans le but de s'améliorer.

Quand elle est excessive, elle nous entraîne dans une spirale d'auto-dépréciation où les pensées se focalisent uniquement sur les échecs et les faiblesses, occultant les succès et les qualités.

L'auto-compassion est le meilleur antidote : en apprenant à vous traiter avec la même gentillesse, compréhension, et empathie que vous offririez à un bon ami, vous encouragez une attitude de bienveillance et de soutien envers vous-même.

L'autocritique est une épée à double tranchant. Elle peut à la fois stimuler l'amélioration personnelle mais aussi devenir destructrice quand elle se concentre de façon disproportionnée sur les défauts.

L'autocritique : de quoi s'agit-il ?

L'autocritique, c'est cette petite voix intérieure qui permet de s'évaluer soi-même, d'identifier ses propres erreurs, limites et défauts dans le but de s'améliorer. Dans sa forme constructive, elle encourage l'apprentissage personnel et le développement de compétences.

Cependant, l'autocritique peut facilement dériver vers un jugement de soi impitoyable et incessant. Au lieu d'être un levier de progression, elle se transforme en une source de stress, d'anxiété, et de dévalorisation personnelle. Elle provoque alors des attentes irréalistes et une incapacité à accepter ses imperfections humaines.

Comment reconnaître l'autocritique néfaste ?

L'autocritique excessive entraîne dans une spirale d'auto-dépréciation où les pensées se focalisent uniquement sur les échecs et les faiblesses, occultant les succès et les qualités. La rumination constante sur des erreurs passées, la sensibilité excessive aux critiques, et la tendance à minimiser ou ignorer ses accomplissements sont des signes d'autocritique néfaste.

Les conséquences peuvent être importantes puisque l'autocritique excessive peut limiter l'épanouissement et alimenter un sentiment d'insatisfaction personnelle constant. Faire un travail personnel pour reconnaître les racines de cette autocritique peut être le premier pas pour comprendre que cette tendance à se faire du mal n'est ni nécessaire ni bénéfique pour sa croissance personnelle.

Pratiquer l'auto-compassion pour dépasser l'autocritique

L'auto-compassion est le meilleur antidote contre les effets de l'autocritique excessive. En apprenant à vous traiter avec la même gentillesse, compréhension, et empathie que vous offririez à un bon ami, vous encouragez une attitude de bienveillance et de soutien envers vous-même.

En pratique, vous pouvez, par exemple :

• Observer simplement vos pensées et vos sensations sans les critiquer.

• Écrire ce que vous diriez à un ami dans une situation similaire à la vôtre.

• Vous faire un câlin pour vous réconforter.

• Célébrer chaque petit succès sur votre chemin.

• Vous demander ce que l'expérience vous apprend.

En intégrant ces exercices dans votre quotidien, vous commencerez à voir des changements dans la manière de vous traiter et donc dans votre qualité de vie.

En savoir plus : "L'autocompassion: Une méthode pour se libérer des pensées et des émotions qui nous font du mal" de Christopher K. Germer.