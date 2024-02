Quel rôle jouent les relations entre frères et sœurs dans notre développement ?

L'ESSENTIEL La relation entre les frères et sœurs façonne la vie d'une personne dès son plus jeune âge.

Ces liens particuliers apprennent notamment la coopération, la résolution de conflit, le partage et l'empathie.

La dynamique fraternelle favorise donc une intelligence émotionnelle et une meilleure compréhension des relations interpersonnelles.

La relation particulière entre les frères et sœurs est au cœur de la construction identitaire. Si cette relation particulière entre les frères et sœurs façonne la vie d'une personne dès son plus jeune âge, c'est qu'elle influence à la fois sa façon de penser, ses émotions, et sa compréhension des relations avec les autres.

L’enrichissement de la relation entre frères et sœurs

Les relations entre frères et sœurs jouent un rôle fondamental dans le développement social et émotionnel. Ces liens particuliers apprennent la coopération, la résolution de conflit, le partage et l'empathie. Ils sont aussi une multitude d'occasions d'apprendre à naviguer dans les relations sociales, de comprendre les émotions des autres et de développer une communication efficace.

En observant et en interagissant avec les aînés ou les cadets, les enfants apprennent les comportements sociaux appropriés, comprennent les émotions des autres, savent s'adapter et négocier. La dynamique fraternelle favorise donc une intelligence émotionnelle et une meilleure compréhension des relations interpersonnelles.

La notion de "compensation fraternelle"

L'idée que la relation entre frères et sœurs peut compenser les carences affectives des parents a été étudiée. Cette hypothèse soutient que l'entraide et l'union de la fratrie compense le manque d'affection ou d'attention de la part des parents.

En effet, plus la relation entre les parents et les enfants sera faible en interaction, et plus les relations fraternelles seront fortes, confirmant l'idée que les frères et sœurs agissent comme des figures de substitution aux parents. Cette entraide devient ainsi cruciale pour un développement équilibré, surtout en l'absence de soutien parental adéquat.

L'hostilité entre frères et sœurs

À l'opposé, dans certaines familles, le favoritisme parental peut provoquer des tensions et une hostilité, voire même une jalousie et une rivalité entre frères et sœurs. Si un des enfants perçoit qu'il est moins favorisé, il peut alors repousser sa fratrie, allant même parfois jusqu'à des comportements agressifs.

On constate donc que le comportement des parents vis-à-vis des frères et sœurs a une influence sur la façon dont la fratrie s'unira ou se déchirera.

En savoir plus : "Frères et soeurs pour toujours: L'empreinte de la fratrie sur nos relations adultes" de Lisbeth Von Benedek.