Le décès d'un frère ou d'une sœur augmente le risque de maladies cardiaques

L'ESSENTIEL Le décès d'un frère ou d'une sœur pendant l'enfance ou le début de l'âge adulte peut réellement avoir des effets néfastes sur la santé cardiaque.

Cet effet dure souvent des décennies après le deuil d'un frère ou d'une soeur.

De nouvelles recherches menées à Shanghai suggèrent que le décès d'un frère ou d'une sœur pendant l'enfance ou le début de l'âge adulte peut réellement avoir des effets néfastes sur la santé cardiaque même des décennies après la perte initiale.

"La relation entre frères et sœurs est l'une des plus longues et des plus intimes de la vie, exerçant une influence unique et profonde sur le développement des uns et des autres pendant l'enfance et l'adolescence", note l'étude, publiée cette semaine. "Des recherches antérieures ont suggéré que la perte d'un frère ou d'une sœur est un événement très traumatisant et peut être plus perturbant que la perte d'autres membres de la famille", peut-on également lire dans le rapport.

Des scientifiques ont donc voulu savoir l’impact d’une telle perte sur la santé cardiaque en utilisant les données de plus de deux millions de participants, c'est-à-dire toutes les personnes nées au Danemark entre 1978 et 2018.

Décès d'un frère ou d'une sœur : 34 à 66 % plus de risques de maladies cardiaques



Les résultats sont frappants. "En accord avec les études précédentes qui ont examiné l'impact du deuil autre que la perte d'un frère ou d'une sœur, nous avons observé des risques de 34 à 66 % plus élevés d'insuffisance cardiaque, d'infarctus du myocarde, de cardiopathie ischémique, d'embolie pulmonaire et de maladie cérébrovasculaire chez les personnes endeuillées qui ont perdu un frère ou une sœur", rapporte les chercheurs.



"Notre étude a observé une association plus forte chez les participants ayant perdu un jumeau ou un frère ou une sœur plus jeune que chez ceux ayant perdu un frère ou une sœur plus âgé(e)", notent aussi les scientifiques. "Les frères et sœurs aînés ou jumeaux survivants peuvent éprouver un chagrin plus intense, ce qui peut conduire à des états psychophysiologiques inhabituels et à des résultats anormaux en matière de santé cardiovasculaire", écrivent-ils.

Décès d'un frère ou d'une sœur : l'âge médian d'apparition de la maladie cardiaque était d'environ 23 ans

Si l'augmentation du risque a persisté même des décennies après la perte du frère ou de la sœur - en effet, l'âge médian d'apparition de la maladie cardiovasculaire était d'environ 23 ans - elle était de loin la plus élevée au cours de la première année suivant le deuil. Selon les chercheurs, cela pourrait être lié à la réaction de l'organisme au stress post-traumatique : il augmente la quantité d'hormones qui circulent dans le système cardiovasculaire, ce qui sollicite davantage le cœur et l'épuise plus rapidement.