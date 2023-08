Deuil : perdre un parent durant l’enfance a plus d'impact chez les garçons

L'ESSENTIEL 65.797 personnes ont perdu un parent avant 21 ans.

Le fait de perdre un parent avant cet âge était significativement associé à un risque accru d'être admis à l’hôpital à cause d’un trouble mental.

Chez les hommes, le décès précoce d’un père ou d’une mère était lié à des revenus annuels plus faibles et à plus de périodes de chômage.

Perdre son père ou sa mère n'est jamais facile, mais lorsqu'un enfant subit le décès d'un parent, cela peut être particulièrement dévastateur. Une récente étude a révélé que ces événements tragiques avaient un impact plus profond et à plus long terme sur les garçons que sur les filles. Afin de parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l’université de Jyväskylä (Finlande) ont examiné le lien entre le décès d'un parent avant l'âge de 21 ans et la santé mentale des enfants, leurs résultats scolaires, leurs emplois et leurs revenus à l'âge adulte.

65.797 personnes ont perdu un parent avant l'âge de 21 ans

Dans le cadre des travaux, ils ont utilisé les données des registres nationaux finlandais. Au total, les informations de 962.360 Finlandais nés entre 1971 et 1986, qui avaient atteint au moins l'âge de 30 ans en 2016, ont été analysées. Les données des registres pertinents comprenaient les certificats de décès des parents, ainsi que les dossiers médicaux et scolaires, les périodes d’arrêt maladie et les déclarations d'impôts de leurs enfants, qui avaient presque tous terminé leurs études et étaient entrés sur le marché du travail à l'âge de 30 ans.

Près de 65.797 personnes ont perdu un parent avant 21 ans. Les pères étaient presque trois fois plus susceptibles que les mères de décéder avant que leurs enfants n'atteignent cet âge. Autre constat : environ 15 % des adultes, soit 145.673, avait perdu un parent avant l'âge de 31 ans. Moins de 5 % avaient vécu le décès de leur mère et près de 12 % avaient vécu le décès de leur père. La probabilité de décès d'un parent augmente fortement avec l'âge, passant de moins de 1 % avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 6 ans à un peu moins de 5 % lorsqu'il a entre 26 et 30 ans.

Santé mentale : 70 % des hommes hospitalisés à cause du décès précoce d’un parent

"Le décès d’un parent avant 21 ans s'est avéré être systématiquement associé à un risque plus élevé d'hospitalisation en raison de troubles de santé mentale, à une utilisation plus élevée de médicaments liés à la santé mentale et à l'absence du travail pour cause de maladie à l'âge adulte", peut-on lire dans les résultats publiés dans la revue Journal of Epidemiology & Community Health.

Selon l’étude, les hommes semblent plus vulnérables que les femmes. Ils étaient 70 % plus susceptibles d'être admis à l'hôpital contre 52 % pour les femmes. Les troubles liés à la consommation de substances psychoactives et l'automutilation sont les motifs les plus fréquents d'admission à l'hôpital. Mais cela varie en fonction du sexe. Les garçons et les jeunes hommes ayant perdu leur mère prématurément avaient près de 2,5 fois plus de risques d'être admis à l'hôpital pour automutilation que ceux qui avaient perdu leur mère dans la trentaine.

Le fait de perdre un parent avant 21 ans associé à des revenus plus faibles

De même, les filles et les jeunes femmes ayant perdu leur père prématurément étaient environ deux fois plus susceptibles de souffrir de troubles liés à l'utilisation de substances que celles qui n'avaient pas connu cette situation. Le décès précoce de la mère était également associé à une augmentation substantielle (88 %) des troubles liés au stress. La consommation de médicaments pour des troubles mentaux chez les personnes ayant perdu un parent prématurément était entre 18 % et 33 % plus élevée pour les deux sexes que chez les personnes n'ayant pas connu cette situation. Les arrêts maladie étaient également plus fréquents chez les deux sexes.

La perte d'un parent avant l'âge de 21 ans était également associée à moins d'années d'études, à des revenus annuels plus faibles et à davantage de périodes de chômage à l'âge de 26-30 ans pour les deux sexes. Les effets estimés sur les revenus et l'emploi étaient généralement plus importants chez les hommes, chez qui le décès précoce d'un père était associé à une réduction de près de 16,5 % des revenus annuels et à une diminution de 6 % de la probabilité d'avoir un emploi régulier. Les estimations correspondantes pour les femmes étaient respectivement de 11 % et de 4 %.