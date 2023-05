Comment accompagner un proche en deuil ?

L'ESSENTIEL Le soutien social e st important pour les personnes qui viennent de perdre un proche.

Le soutien social est important pour les personnes qui viennent de perdre un proche.

Le deuil est une période durant laquelle on peut ressentir un sentiment de solitude.

Il est important d'accompagner la personne sans minimiser ou nier sa douleur.

Être en deuil peut parfois pousser à s'isoler dans sa souffrance. Si bien sûr ces moments sont nécessaires, perdre un être cher nécessite aussi un accompagnement à travers un soutien social.

Briser l'isolement avec la présence des autres

Le deuil peut-être une période très isolante où on peut se sentir seul et incompris. Pourtant, c'est bel et bien le soutien social qui va permettre de surmonter la douleur de la perte et envisager l'avenir sans l’être cher.

Ce soutien social peut prendre différentes formes, qu'il s'agisse des amis, de la famille, des voisins, des collègues de travail ou encore des groupes de soutien dans le cadre du deuil. En étant présent pour la personne en deuil, en écoutant attentivement ses préoccupations et en lui offrant une épaule sur laquelle s'appuyer, le soutien social peut aider à soulager une partie de la douleur et de la tristesse.

Faire preuve d'une écoute attentive et d'une compréhension

Rien de pire pour une personne en deuil que d'être remise en question, niée ou critiquée vis-à-vis de sa souffrance. Au contraire, accompagner un proche en deuil c'est lui permettre de trouver un espace sûr pour exprimer sa douleur, sa tristesse et sa colère tout en lui apprenant à faire face à sa perte et à avancer dans sa vie.

Chaque personne en deuil a des besoins et des réactions uniques, il est non seulement important de les respecter, mais aussi d'offrir un soutien émotionnel sincère et de rester présent pour la personne sans minimiser ou juger sa douleur.

Ne pas minimiser ou comparer

Pour aider son proche en deuil, il est important d'éviter de donner des conseils non sollicités ou de juger ses choix mais au contraire simplement de l'écouter, d'être présent et de respecter là où la personne en est. Vous pouvez par exemple proposer de l'aide pour les tâches quotidiennes, comme faire les courses ou préparer les repas, ou bien lui proposer de sortir prendre l'air, de faire une activité qu'elle apprécie, ou simplement de regarder un film ensemble.

Le processus de deuil est différent pour chaque personne, et il est important de respecter le rythme de la personne en deuil. Vous pouvez lui offrir un soutien régulier, sans lui mettre de pression pour qu'elle "aille mieux" rapidement.

Enfin, si la personne en deuil a besoin d'aide professionnelle pour traverser cette période difficile, vous pouvez lui proposer des ressources pour trouver un soutien psychologique ou un groupe de parole.

En savoir plus : "Sur le chagrin et sur le deuil" de Elisabeth Kübler-Ross et David Kessler.