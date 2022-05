Comment réduire la rivalité entre frère et soeur ?

Si un frère et une sœur peuvent développer de la complicité, la rivalité fait aussi partie de leur construction identitaire. A partir de 5 ans, tous les enfants se comparent aux autres, et en particulier dans leur fratrie.

Comprendre pourquoi il y a de la rivalité

Les causes qui engendrent de la rivalité sont souvent en lien avec un sentiment d'injustice ou un manque de confiance en soi. Être comparé à son frère ou sa sœur quand on a des difficultés d'apprentissage par exemple peut favoriser ce type de comportement.

L'enfant peut aussi être inquiet de sa place dans la famille et cherche à attirer l'attention de ses parents. Il peut aussi ne pas vouloir partager ou avoir une personnalité conflictuelle.

Que faire pour réduire la rivalité ?

Pour réduire ce type de comportement, soyez attentif à la façon dont vous donnez de la place à l'un ou à l'autre de vos enfants, en leur expliquant que vous les aimez tout autant. Pour cela vous pouvez par exemple prendre du temps en tête à tête avec chacun pour qu'il puisse se sentir spécial.

Dans la mesure du possible, évitez le favoritisme ou les comparaisons en ne citant pas son frère ou sa sœur en exemple mais en veillant à être le plus équitable possible que ce soit dans l'attention que vous donnez ou dans les encouragements.

En savoir plus : " Jalousies et rivalités entre frères et sœurs - Comment venir à bout des conflits entre vos enfants", de Adèle Faber.