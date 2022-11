Psychologie : les personnes anxieuses créent plus de faux souvenirs

L'ESSENTIEL Les personnes très anxieuses dans leurs relations avec les autres croient souvent qu'elles ne sont pas dignes d'amour et d'attention, craignent intensément que d'autres personnes les rejettent et passent beaucoup de temps à sur-analyser leurs relations.

Pour parvenir aux résultats de leur étude, l'équipe de Nathan Hudson a mené trois enquêtes différentes avec des étudiants. Le nombre de participants à l'étude variait de 200 participants à plus de 650.

Des chercheurs américains ont découvert que les adultes anxieux dans leurs relations avec les autres ont tendance à se souvenir incorrectement des détails plus souvent que les personnes ayant d'autres types de personnalité. C’est ce que révèle une étude publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology.

Les participants à l'étude ont été assignés au hasard pour regarder une vidéo de 20 minutes d'une femme parlant soit de sa rupture tumultueuse avec un homme, soit d'un autre sujet, comme le shopping ou l’environnement par exemple. Un autre groupe de volontaires a obtenu les mêmes informations, mais uniquement à partir de l’écoute d’un message audio ou de la lecture d'une transcription. Tous les groupes ont passé un test de mémoire immédiatement après.

L’anxiété pousse souvent à sur-analyser les émotions que montrent les autres

Résultat : les personnes qui ont souvent peur d'être rejetées ou abandonnées par leurs proches ont tendance à créer des souvenirs incorrects plus souvent que les autres quand ils voyaient la personne transmettant l’information à l’écran.

Selon les auteurs de cette étude, voir l'orateur pourrait être un facteur de distorsion de la mémoire, car les personnes très anxieuses dans leurs relations avec les autres ont tendance à être hyper vigilantes dans la surveillance des expressions faciales. Ils ont également tendance à mal juger les états émotionnels qu’ils perçoivent chez les autres.

"Nous pensons que les personnes très anxieuses dans leur façon de s'attacher aux autres analysent probablement de manière intensive ce qui se dit dans les vidéos que nous leur avons montrées", a déclaré Nathan Hudson, professeur de psychologie à la Southern Methodist University à Dallas au Texas, dans un communiqué. Leurs propres pensées et sentiments à propos de la vidéo peuvent avoir été ‘mélangés’ avec le contenu réel de la vidéo dans leur esprit."

Mémoire : notre personnalité peut affecter nos capacités

Cette découverte illustre comment nos personnalités peuvent potentiellement affecter nos capacités de mémoire.

"Il est important de comprendre que notre cerveau ne stocke pas de clips audio ou vidéo textuels d'événements qui nous arrivent", ajoute le professeur. "Au lieu de cela, il stocke des extraits d'informations sur nos expériences, et lorsque nous essayons de nous remémorer un souvenir, il combine des informations stockées et fait sa meilleure estimation de ce qui s'est passé". "Comme vous pouvez l'imaginer, ce processus peut être assez sujet aux erreurs", poursuit-il.

Ce sentiment anxieux vis-à-vis des relations avec les autres, les chercheurs anglophones le nomme “attachement anxieux” (attachment-anxious). L'attachement anxieux se développe généralement dans l'enfance en raison d'une mauvaise relation avec un parent. Elle se poursuit souvent à l'âge adulte. Des recherches antérieures ont montré que ce type de personnalité peut prédire la probabilité qu'une personne oublie certains détails, en particulier ceux liés aux relations. Mais cette étude est l'une des premières à montrer que l'attachement anxieux rend activement les personnes concernées plus enclins à se souvenir à tort d'événements ou de détails qui ne se sont jamais produits.