Musique : ce que nos chansons préférées disent de nous

L'ESSENTIEL Parmi les préférences musicales des participants des quatre catégories d'attachement, certains artistes sont revenus plus que d'autres : la catégorie des anxieux appréciaient particulièrement Adele, Bruno Mars, ou Drake.

La catégorie mixte (mi collante-mi distante) préféraient notamment Taylor Swift, Rihanna ou Carrie Underwood.

La catégorie des distants penchaient plutôt pour Beyoncé, Chris Brown ou The Weeknd, tandis que la catégorie des confiants affectionnaient Sonny & Cher, Whitney Houston ou Ed Sheeran.

Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Personal Relationships, le Dr Ravin Alaei et ses collègues du département de psychologie de l’université de Toronto ont découvert que la manière dont les personnes gèrent leur attachement aux autres correspond au contenu des paroles de leurs chansons préférées.

Nous avons tendance à préférer les musiques avec des paroles qui décrivent ce que nous vivons dans nos relations au quotidien, pour le meilleur ou pour le pire.

Vos chansons favorites révèlent des choses sur vos expériences relationnelles

"Les paroles de vos chansons préférées sur les relations peuvent aider à valider vos pensées et vos sentiments, mais peuvent également révéler des choses sur vos expériences relationnelles que vous n'avez peut-être pas réalisées - quelque chose que vous traversez à plusieurs reprises, auquel vous ne cessez de vous heurter", a expliqué Ravin Alaei dans un communiqué.

Chaque personne peut être classée en quatre catégories selon la manière dont elle s’attache aux autres, comme l’explique le docteur.

La première catégorie sont les personnes qui s’attachent en étant anxieuses. Ces dernières craignent d'être rejetées et cherchent beaucoup à être rassurées sur leurs relations. La seconde : les personnes qui s’attachent avec distance. Elles sont plus indépendantes, ont tendance à avoir beaucoup d'appréhension négative par rapport à leurs relations et montrent peu leurs émotions. Les personnes ayant un style d'attachement mixte ont des attentes confuses, elles peuvent parfois être collantes tout comme elles peuvent se montrer froides. Enfin, il y a les personnes plus confiantes dans leur attachement aux autres : elles ont une vision plus optimiste des relations, sont ouvertes à la communication et se fient à leurs partenaires.

"Nous avons demandé à environ 570 personnes de nous donner leurs chansons préférées, puis nous avons analysé les près de 7.000 chansons afin de révéler ce que les paroles de celles-ci disaient des relations et de l’attachement aux autres. Nous avons constamment constaté que les personnes qui s’attachent avec distance préfèrent les musiques qui parlent d'évitement", détaille Ravin Alaei.

La connexion entre musique et style d'attachement se reflète au niveau sociétal

"Je m'attendais à voir une relation claire entre les personnes anxieuses et les chansons anxieuses parce qu'elles sont les plus émouvantes, mais étonnamment, c'était le résultat le plus ténu", ajoute-t-il.

Cette connexion se reflète non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal. Dans une deuxième étude, les chercheurs ont codé plus de 800 hits numéro un du Billboard de 1946 à 2015 par rapport aux thèmes liés à l'attachement et ont constaté que les paroles sont devenues plus distantes et plus méfiantes vis-à-vis des relations au fil du temps. "Les paroles des musiques populaires sont parallèles aux tendances sociologiques de la déconnexion sociale - les gens valorisent l'indépendance plutôt que la dépendance aux autres et se sentent plus isolés", analyse Ravin Alaei.

Mais si nous écoutons de la musique qui reflète nos relations, est-ce que cela pourrait aider ou entraver nos compétences relationnelles ? C'est la question que Ravin Alaei et ses collègues étudieront dans leurs prochaines recherches.