Relations amoureuses : nous avons tous un type précis de partenaire selon la science

Le hasard a de l’importance dans les relations amoureuses, mais il ne fait pas tout. Des chercheurs de l’université de Toronto montrent que nous sommes attirés par des types précis de personnalité. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

New findings suggest that individuals tend to choose partners with similar personalities as previous companions. In #PNAS: https://t.co/6EQrm6hFlP pic.twitter.com/ydpgtC3Xet — PNAS (@PNASNews) June 11, 2019

Lorsqu'une histoire amoureuse se termine mal, on cherche souvent à rencontrer des personnes différentes par la suite. "Les gens attribuent la fin de la relation à la personnalité de leur ex", souligne l’auteur principal de cette étude Yoobin Park. Pourtant, il constate une tendance forte qui consiste à fréquenter des personnes avec des personnalités similaires.

Croiser les données pour mieux cerner les personnalités

Pour cette recherche, le scientifique et son équipe ont étudié les personnalités des partenaires passés ou actuels de 332 personnes. Tous ont répondu à des questionnaires permettant de comprendre leurs traits de caractère principaux. Ils devaient, par exemple, dire s’ils étaient d’accord avec une série d’affirmations comme "je suis plutôt modeste et réservé" ou "je m’intéresse à plein de choses différentes".

Les chercheurs ont également croisé les réponses des participants avec ce que leurs partenaires ou ex-partenaires pensaient. "Notre étude était particulièrement rigoureuse, souligne Yoobin Park, car nous ne nous sommes pas seulement basés sur ce qu’une personne pense de la personnalité de ses partenaires."

Mieux gérer les personnalités

D’après lui, ces conclusions pourraient permettre d’aider les individus à mieux gérer leurs relations amoureuses. "Si la personnalité de votre nouveau partenaire ressemble à celle de votre ex, précise le scientifique, réutiliser ce que vous avez appris dans la précédente relation peut être un moyen de commencer cette histoire du bon pied". En somme, même si les histoires se ressemblent, voire se répètent, on peut toujours apprendre de ses erreurs.