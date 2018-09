L'amour dure-t-il vraiment 3 ans ?

L'amour passion ne durerait que 3 ans. La faute à nos hormones qui nous poussent à ce moment-là à concevoir un enfant. Pourtant, il est possible de dépasser cette échéance grâce à l'attachement. Le choix de rester en couple serait alors une décision pleinement consciente.

Une question d'hormones ?

Lors des premiers émois amoureux, c’est l'amour passion qui se met en place. Cet état illusoire qui permet de ne pas voir les défauts de l'autre et de créer rapidement une intimité, est en réalité sous l'influence de l'ocytocine, une hormone très importante dans le désir sexuel et le sentiment d'attachement.

Pour les scientifiques, c'est cette hormone qui permettait de favoriser la reproduction chez nos lointains ancêtres. En effet, 3 ans serait la durée suffisante pour concevoir un enfant, puis l’allaiter avec l'aide du père.

Faut-il se méfier des 3 premières années ?

Vouloir se jeter à corps perdu dans une relation, se couper des autres, habiter ensemble et fonder une famille rapidement, peut cacher en réalité une réaction hormonale naturelle lors de l'amour passion.

Il faut donc faire attention et distinguer deux types d’amour différents : l'amour “coup de foudre” au cours duquel on se sent parfaitement complémentaire et où on ne distingue aucun défaut chez son partenaire, et l'amour sincère où l'on aime l'autre profondément pour ce qu'il est, y compris pour ses défauts.

Que se passe-t-il après 3 ans ?

Une fois que l'amour passion et le sentiment d’illusion disparaissent, deux issues s'offrent au couple : la rupture ou l'amour véritable. Faire durer une histoire d'amour demande donc des efforts conscients au-delà des 3 premières années.

Pour autant, il serait possible de simuler l'ocytocine et faire durer son couple le plus longtemps possible grâce à quelques petites attentions simples au quotidien : se faire des surprises ; s'offrir des cadeaux ; s'écrire des mots doux ; faire des projets ensemble ; se parler et s'écouter ; se soutenir et accepter son partenaire tel qu’il est.