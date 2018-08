Comment savoir si on est amoureux ?

Quel que soit son âge, faire une nouvelle rencontre amoureuse soulève de nombreuses questions. Parce que l’on n’a pas envie de se tromper en s'engageant trop vite, on se demande souvent s’il s'agit d'une simple attirance, d'un attachement, ou d'un véritable sentiment amoureux ?

Qu'est-ce qu'être amoureux ?

Contrairement au désir ou à la passion, qui sont des émotions éphémères, l'amour est un sentiment complexe et durable. Il affecte à la fois les émotions et le comportement dans la vie de tous les jours et il change également la façon dont on se projette dans le futur.

Être amoureux, c'est ressentir, à la fois physiquement et psychologiquement, son amour : des "papillons dans le ventre" ; des rêves à propos de l'autre ; des pensées à n'importe quel moment de la journée ; des projets communs ; une vision positive de la vie ; une meilleure confiance en soi.

Existe-t-il des signes qui ne trompent pas ?

Chaque amour est différent puisque chaque histoire est unique. Cependant, il existe des signes communs qui ne trompent pas sur le sentiment amoureux : le plaisir d'être avec l'autre, de penser à lui ou de parler de lui ; les autres qui constatent votre bonheur ; l’envie de le ou la surprendre avec des petites attentions ou des surprises ; l’envie de prendre soin de soi ; l’intérêt pour découvrir ce qui le ou la passionne ; l’énergie qui se décuple dans la vie de tous les jours ; l’envie de passer le reste de sa vie avec lui ou elle.

Être amoureux c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est, et non pas tel qu'on se l'imagine ou que l'on souhaite. C'est ce qui différencie principalement la passion de l'amour authentique et véritable.