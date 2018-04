Couple : peut-on se séparer sans se faire la guerre ?

La colère, la déception, ou la trahison peuvent être mal vécues et mettre le couple qui se sépare à l'épreuve. Rompre dans le respect en évitant les conflits liés à cette décision permet pourtant de se projeter plus facilement pour mieux reconstruire sa vie.

Pourquoi se dispute-t-on ?

Lorsqu’une histoire d'amour se termine, la remise en question est totale. L'estime de soi en prend un coup, et peut engendrer une colère difficile à gérer avec des disputes sans fin.

Cette guerre livrée à l'autre est en réalité une guerre avec soi-même. On est déçu par soi-même, par la confiance que l'on a accordée et l'amour que l'on a donné.

Comment faire pour se séparer en douceur ?

Une séparation en douceur permet à chacun de se réparer plus facilement, et de limiter les dégâts pour soi et l'entourage. Pour réussir une séparation de façon constructive, il est important de : prendre conscience de ses émotions, y compris les plus négatives sans lutter contre elles ; prendre soin de soi pour mieux se gratifier d'amour et d'attention ; être indulgent envers soi-même pour mieux comprendre ce qui a pu se passer en acceptant ses propres erreurs ; rompre le schéma destructeur pour mieux apprendre à se connaître et redéfinir ses objectifs de vie et ses attentes.

Comment bien se disputer ?

La dispute peut être une étape nécessaire pour gérer les conflits et exprimer ses émotions. Elle doit cependant obéir à certaines règles : ne concerner que le couple, et non pas l'argent ou les enfants par exemple ; respecter la parole de l’autre sans violence physique ou verbale.

Dans certains cas, la dispute est même utile pour les enfants car elle leur permet de mieux comprendre pourquoi leurs parents se séparent.