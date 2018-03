Relations affectives : surmonter les doutes de l'engagement pour s’épanouir dans son couple

S'engager c'est prendre le risque d'être déçu et trahi, mais aussi de réussir une vie de couple épanouie. Accorder sa confiance en acceptant l'inconnu et en surmontant ses doutes peut être l'une des plus belles preuves d'amour.

Pourquoi doute-t-on de l'engagement ?

L'idée de s'engager toute sa vie avec la même personne peut paraître effrayante. S'investir complètement dans la relation est plus qu'un choix amoureux, c'est un choix de vie qui fait surgir pleins de questions.

La découverte des défauts de l'autre, de ses imperfections, ou de ses manies remettent en question l'idée du partenaire idéal et fait émerger des questions angoissantes autour de l'incertitude et des doutes de son engagement.

Comment surmonter sa peur ?

Comme toutes les autres peurs, la peur de l'engagement est en réalité une peur de ce qui va arriver et de l'inconnu. C'est souvent les expériences passées et en particulier les échecs amoureux qui ressurgissent au moment de l'engagement et peuvent provoquer un blocage. P

our le surmonter, il existe plusieurs solutions :

• Accepter son partenaire tel qu'il est, y compris pour ses défauts ;

• Comprendre ce qui est à l'origine de sa peur (parcours amoureux difficile, vécu abandonnique...) ;

• Préserver des moments de liberté personnelle (sport, rencontres amicales...) ;

• En parler avec son partenaire pour se sentir rassuré ;

• Vivre au jour le jour sans se mettre la pression ;

• Aborder les conflits de façon positive et constructive.

L'amour éternel existe-t-il vraiment ?

Avec presque un mariage sur deux qui se termine par un divorce, le concept d'amour éternel vacille de plus en plus, et pour toutes les générations. Dès la moindre dispute dans le couple, les doutes s'installent et on se demande s'il est possible de surmonter cette épreuve.

C'est là où un engagement courageux et profond l'un envers l'autre, parfois symbolisé par un mariage, permet de se réunir et de rester une vie entière, quelques soient les intempéries.