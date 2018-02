Comment la Saint Valentin peut faire du bien à votre couple

Fêter ou ne pas fêter la Saint-Valentin est une question qui revient chaque année. Qu'on la considère comme une fête commerciale, comme une obligation ou un moment romantique, la Saint-Valentin peut faire du bien à votre couple. Voici comment tirer profit de la fête des amoureux.

La Saint-Valentin pour faire le point

En France, un peu plus d'un couple sur deux fête la Saint-Valentin le 14 février. Au-delà de l'aspect commercial, il s'agit pour le couple de se retrouver en tête à tête dans un moment consacré seulement à la relation. Bien sûr, même si un seul jour ne peut pas tout arranger, la fête de l'amour permet de s'interroger sur son couple, son épanouissement, et ses projets communs. Il permet de retrouver un nouvel élan à travers un moment intime d’échange avec l'autre.

Une parenthèse amoureuse

Avec la routine, les enfants, et les habitudes, tous les couples peuvent manquer de communication et de petites attentions. La Saint-Valentin est donc l'occasion de faire des efforts de séduction et de prendre conscience de ce que chacun fait l'un pour l'autre. Que ce soit par un cadeau, des fleurs, du chocolat, ou un dîner en tête-à-tête, la fête des amoureux permet de raviver l'envie de faire plaisir et de partager avec son partenaire. C'est parfois l'occasion de prendre de nouvelles résolutions avec de petites attentions quotidiennes pour entretenir et prolonger le plaisir.

Ne pas tomber dans le piège de la Saint-Valentin

Considérer la Saint-Valentin comme une simple fête commerciale équivaut parfois à un acte de désamour qui peut être mal vécu. Refuser en bloc de célébrer le 14 février peut témoigner d'un manque d'investissement dans le couple.

Même s'il s'agit d'une injonction à célébrer le couple, mieux vaut jouer le jeu et vivre cet instant de bonheur et de partage. Une petite attention supplémentaire ce jour-là ne peut que faire du bien au couple pour les autres jours de l’année.