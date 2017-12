Sexologie

Harmonie du couple : peut-on tout se dire ?

Même s'il est important de se révéler, garder un peu de mystère permet de cultiver l’envie de séduire et de découvrir son partenaire.

Bien sûr, la communication est essentielle au bon fonctionnement du couple. On a parfois envie de s’exprimer librement sur tous les sujets, mais son partenaire n’est pas toujours prêt à tout entendre. Est-ce que tout se dire est toujours une bonne idée ?

La transparence n'est pas le garant de l'amour

Le sentiment de sécurité au sein du couple peut parfois laisser libre cours à l'expression de toutes ses pensées, ses fantasmes, ou son passé. On s'imagine parfois qu'en se confiant sur tout à son partenaire, on garantit l'amour véritable, en toute transparence. Or, sans cette distance et cette pudeur, chacun se met à vouloir prendre la place de l'autre et peut à la longue, entraîner le couple vers la rupture.

Trouver la bonne distance

Nous avons tous un jardin secret qui nous permet de garder pour nous les pensées qui peuvent être trop dérangeantes, perverses, immorales, négatives, ou même agressives. En les exposant à son conjoint, on risque à la fois d'être exposé sans défense, mais surtout de lui imposer d'en faire autant.

Pour autant, ne rien partager de soi peut être interprété comme un manque de sentiment et d’affection. Trouver la bonne distance entre ce que l’on peut dire et garder pour soi permet de se confier tout en respectant ce que l'autre peut entendre.

Exprimer ses émotions, sa satisfaction ou ses envies est essentiel au sein du couple. Trouver la juste frontière entre ce qui peut être partagé, et ceux qui doit rester caché n'est pas toujours facile. Cependant, prendre le temps de réfléchir avant de s'exprimer, tout en faisant preuve d'empathie pour son partenaire, permet de trouver ensemble une harmonie durable.