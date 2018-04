Couple : comment gérer son célibat ?

L'injonction d'être en couple est parfois pesante lorsque l'on est célibataire. Même s’il serait mieux d’être "seul que mal accompagné", comment gérer ce statut ambigu à la fois synonyme de liberté et de solitude ?

Pourquoi faut-il accepter son célibat ?

Tout le monde passe un jour ou l'autre par cette phase de solitude. Que ce soit par choix, ou subit, après une relation plus ou moins longue, accepter son célibat permet non seulement de se recentrer sur soi-même, mais aussi de mieux rebondir.

Lutter contre cet état de solitude, ne fait que renforcer la souffrance et empêche toute épanouissement personnel. Même après une rupture difficile, il est possible de faire ce travail d’acceptation pour mieux se reconstruire.

Comment voir les bons côtés du célibat ?

Profitez de sa situation de célibataire et en retirer les avantages aide à prendre soin de soi, savoir ce que l'on veut, et s'épanouir. Pour arrêter de broyer du noir, il est préférable de devenir autonome sur le plan affectif en pensant à soi, sans attendre son bien-être de l’autre ; favoriser ses projets personnels et professionnels, s’accorder plus de temps, faire ses propres choix et définir ses priorités, cultiver son réseau social pour ne pas se replier exclusivement sur soi-même en passant du temps avec sa famille et ses amis, ne pas se focaliser sur la rencontre d'un nouveau partenaire.

Les célibataires qui vivent mal leur solitude peuvent souffrir d'une certaine dépendance affective et avoir du mal à vivre avec eux même. C’est pourtant en apprenant à vivre avec soi au court de son célibat que l’on peut vivre par la suite une vie de couple saine et épanouie qui respecte la liberté de chacun.