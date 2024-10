Cancer du sein : certains stérilets sont liés à des taux élevés mais le risque global reste faible

L'ESSENTIEL Une récente étude montre que le risque de cancer du sein est 40 % plus élevé chez les femmes utilisant des stérilets.

Cependant, des experts estiment que ces résultats ne devraient pas modifier la façon dont les utilisatrices y ont recours, car le risque absolu de se voir diagnostiquer cette maladie reste "très faible, un sur mille".

"Ce risque est vraiment inférieur à de nombreux autres risques quotidiens que les femmes prennent fréquemment et qui ont un impact sur leur risque de cancer du sein."

"Le recours aux stérilets libérant l'hormone lévonorgestrel, qui est la contraception hormonale préférée des femmes danoises de plus de 30 ans, est en augmentation. Cependant, on ne sait toujours pas si son utilisation est associée au risque de cancer du sein", ont signalé des chercheurs du Danish Cancer Institute (Danemark). Pour en avoir le cœur net, ils ont mené une étude afin d’évaluer le risque de cancer du sein lié à l’usage continue de ces dispositifs intra-utérins (DIU), en tenant compte des autres expositions hormonales. Pour les besoins des travaux, publiés dans la revue JAMA, l’équipe a recruté 150.000 femmes danoises.

DIU : "14 diagnostics supplémentaires de cancer du sein pour 10.000 femmes"

Les auteurs ont découvert que le risque de cancer du sein était 40 % plus élevé chez les femmes qui utilisaient des stérilets. "Cette augmentation signifie qu'il y a eu 14 diagnostics supplémentaires de cancer du sein pour 10.000 femmes, bien que ce risque n'ait pas augmenté avec la durée d'utilisation du stérilet. (…) Ainsi, il est normal que les gens voient des études comme celle-ci et se sentent paniqués ou inquiets, parce qu'une augmentation du risque de développer n'importe quel type de cancer est inquiétante", a déclaré, au CNN, Kelsey Hampton, directrice de la communication et de l'éducation pour la Fondation Susan G. Komen contre le cancer du sein, qui n’a pas participé aux recherches.

Cancer du sein : un risque "très faible" d’en souffrir en cas d’utilisation du stérilet

Néanmoins, les scientifiques ont souligné que les femmes utilisant un dispositif intra-utérin ne devaient pas s'alarmer de ces nouveaux résultats, qui sont "des preuves et des informations supplémentaires qu'elles peuvent utiliser pour avoir une conversation éclairée avec leur médecin lorsqu’elles prennent des décisions en matière de soins de santé, comme le choix du type de contraception qui leur convient."

D’après les experts, la nouvelle étude ne devrait pas modifier la façon dont les femmes utilisent le stérilet, car le risque absolu de se voir diagnostiquer un cancer du sein reste "très faible, un sur mille". Cela "n'est pas la même chose que de mourir d'un cancer du sein. Ce risque est vraiment inférieur à de nombreux autres risques quotidiens que les femmes prennent fréquemment et qui ont un impact sur leur risque de cancer du sein", a précisé Eleanor Bimla Schwarz, professeur de médecine à l'université de Californie, à San Francisco.