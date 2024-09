Cancer du sein : les œstrogènes joueraient un rôle dans la croissance des tumeurs dépourvues de récepteurs

L'ESSENTIEL Les œstrogènes contribuent à l'augmentation de la croissance tumorale dans les tumeurs du cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes négatifs.

Les médicaments anti-œstrogènes inversaient les effets des œstrogènes et redonnaient de la puissance aux immunothérapies.

Un d’entre eux, qui est appelé "lasofoxifène", va être testé auprès de femmes souffrant d'un cancer du sein triple négatif.

Les œstrogènes sont connus pour favoriser la croissance des tumeurs dans les cellules du cancer du sein qui portent leurs récepteurs. Cependant, une nouvelle étude, publiée dans la revue Science Advances, montre que ces hormones produites par les ovaires sont aussi impliquées dans la croissance des tumeurs dépourvues de récepteurs, ainsi que dans de nombreux autres cancers.

Les œstrogènes favorisent la croissance des tumeurs du sein

Afin de parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université Duke (États-Unis) se sont concentrés sur un type de globules blancs, appelés "éosinophiles", qui sont généralement activés lors de réactions allergiques et de maladies inflammatoires. Récemment, les éosinophiles ont été identifiés comme étant importants dans les tumeurs. "L'éosinophilie périphérique et l'éosinophilie tissulaire associée aux tumeurs (ou TATE) prédisent une meilleure réponse au blocage du point de contrôle immunitaire dans le cancer du sein" et donc de meilleurs résultats chez les patients également atteints de cancers du côlon, de l'œsophage, de l'estomac, de la bouche, du mélanome et du foie.

Dans leurs travaux, l’équipe rapporte que chez des souris présentant un cancer du sein à récepteurs d'œstrogènes négatifs et un mélanome, les œstrogènes diminuent le nombre d'éosinophiles périphériques et d'éosinophilie tissulaire, ce qui contribue à augmenter la croissance tumorale. À l'inverse, les thérapies anti-œstrogènes inhibent la signalisation des récepteurs d'œstrogènes et renforcent l'efficacité des immunothérapies, ralentissant ainsi la croissance tumorale.

Cancer du sein triple négatif : un médicament anti-œstrogène testé prochainement

"Ces résultats soulignent l'importance de la signalisation des récepteurs d'œstrogènes en tant que régulateur de la biologie des éosinophiles et du TATE et mettent en évidence l'application clinique potentielle à court terme des médicaments anti-œstrogènes pour augmenter les bénéfices des immunothérapies dans de multiples types de tumeurs", a déclaré Donald McDonnell, professeur aux départements de médecine, de pharmacologie et de biologie du cancer, qui dirigé les recherches.

D’après les auteurs, des essais cliniques sont prévus avec un médicament anti-œstrogène expérimental, appelé "lasofoxifène". Ce dernier va être testé auprès de patientes atteintes d'un cancer du sein triple négatif.