Cancer du sein : 3 bonnes raisons de se faire dépister

L'ESSENTIEL 61.214 nouveaux cas de cancer du sein ont été signalés sur notre territoire en 2023, et 12.600 Françaises en sont mortes en 2021.

Face à l'importance de ces chiffres, l’Institut national du cancer invite les femmes à réaliser régulièrement leur dépistage du cancer du sein lorsqu’elles sont en âge de le faire.

Le dépistage organisé des cancers du sein est recommandé aux femmes sans facteurs de risque ni symptômes de 50 à 74 ans.

Dans un nouveau communiqué de presse, l’Institut national du cancer (Inca) invite les femmes à réaliser régulièrement leur dépistage du cancer du sein lorsqu’elles sont en âge de le faire.

Cancer du sein : "dans la majorité des cas, rien n’est détecté"

Afin d’étoffer son argumentaire, il commence par évoquer trois bonnes raisons de se faire dépister :

Raison n°1 : "plus un cancer est détecté tôt, mieux il se soigne et se guérit".

Raison n°2 : "c’est facile, en prenant rendez-vous".

Raison n°3 : "dans la majorité des cas, rien n’est détecté et vous êtes rassurée".

En 2022-2023, moins d’une femme française sur deux (48,2 %) a participé au dépistage organisé du cancer du sein, un chiffre qui demeure insuffisant pour l’INCa. "De nombreuses raisons sont avancées : le manque de temps, ne pas se sentir concernée, la peur de l’examen ou du résultat…", expliquent les spécialistes.

Le dépistage organisé des cancers du sein est recommandé aux femmes sans facteurs de risque ni symptômes de 50 à 74 ans. L’examen, pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie, consiste en une mammographie et un examen clinique de seins.



Réalisés par des radiologues spécialement formés, les examens de dépistage permettent de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer, souvent avant même l’apparition des premiers symptômes. "Dans ce cas, le cancer du sein se guérit 9 fois sur 10 avec des traitements généralement moins lourds et des séquelles moins importantes", souligne l’INCa. "Chaque année, plus de 10.000 cancers agressifs sont dépistés grâce au programme national et sont ainsi soignés plus tôt", ajoute-t-il.

Dépistage du cancer du sein : un accès direct à la liste des radiologues agréés

Par ailleurs, l’institut indique avoir ouvert un nouvel espace : Jefaismondepistage.e-cancer.fr. "Il regroupe l’ensemble des informations sur le dépistage organisé des cancers du sein mais également sur celui du cancer colorectal et du cancer du col de l’utérus" explique l’INCa. "Pour le dépistage des cancers du sein, un accès direct à la liste des radiologues agréés est proposé", précisent les experts.

61.214 nouveaux cas de cancer du sein ont été signalés sur notre territoire en 2023, et 12.600 Françaises en sont mortes en 2021. Les facteurs de risque du cancer du sein sont les suivants :



- l'âge (80 % des cancers du sein se développent après 50 ans);

- les antécédents médicaux personnels et familiaux ;



- la consommation d’alcool et de tabac ;



- le surpoids ;

- le manque d’activité physique ;



- certains traitements hormonaux de la ménopause ;



- les prédispositions génétiques ;



- ne pas avoir allaité.