Grossesse : les modifications de l'organisme persistent plus longtemps qu’on ne le pensait

L'ESSENTIEL Une étude réalisée sur plus de 300.000 naissances montre qu'il faut plus ou moins de temps pour que les différents marqueurs sanguins liés aux fonctions corporelles et à la santé des organes reviennent à leur niveau d'avant la grossesse.

Si les marqueurs liés à la coagulation sanguine sont revenus en moins d'un mois, ceux associés aux os et aux muscles ont pris jusqu'à un an.

D’autres marqueurs ne sont jamais revenus à leur niveau de base.

Au cours d’une grossesse, le corps de la femme change. En effet, les systèmes cardiovasculaire, respiratoire, rénal, gastro-intestinal, squelettique, métabolique, endocrinien et immunitaire sont tous affectés par la demande du fœtus et la sécrétion endocrinienne massive du placenta. Cependant, peu de recherches ont été menées sur l'ensemble de ces effets ou sur le temps qu'il faut à l'organisme pour revenir à la "normale" après l'accouchement ou même s'il y revient un jour. Ainsi, des scientifiques de l’Institut Weizmann des Sciences (Israël) se sont intéressés à la dynamique physiologique pendant et après la grossesse.

300.000 étudiées de 20 semaines avant la conception à 80 semaines après la naissance

Dans le cadre de travaux, parus dans la revue Science Advances, l’équipe a recueilli et examiné des échantillons de sang prélevés sur plus de 300.000 femmes avant, pendant leur grossesse et jusqu'à un an après l'accouchement. Au total, 76 tests de laboratoire ont été effectués. "Nous avons analysé chaque test à intervalles hebdomadaires, de 20 semaines avant la conception à 80 semaines après l'accouchement, ce qui nous a permis d'obtenir des profils temporels détaillés." L’ensemble des données comprenait environ 44 millions de mesures basées sur des analyses hebdomadaires. Plus précisément, les chercheurs ont étudié une variété de marqueurs sanguins liés aux fonctions corporelles et à la santé des organes, y compris les reins, le foie, les os, les cellules immunitaires et même la condition musculaire.

Grossesse : entre trois mois à un an pour se remettre des changements physiologiques

Les résultats ont révélé des changements dans chacun des marqueurs, dont la plupart étaient très différents des résultats obtenus avant la grossesse. "Les complications de la grossesse, telles que le diabète gestationnel, la pré-éclampsie et l’hémorragie du post-partum, ont provoqué des changements dynamiques distincts." Environ la moitié des tests mettaient entre trois mois et un an pour revenir à leur niveau de base après l'accouchement, "ce qui met en évidence la charge physiologique de la grossesse." Par exemple, certains, comme ceux associés à la coagulation sanguine, sont revenus en moins d'un mois. D’autres, comme ceux associés aux os et aux muscles, ont pris encore plus de temps, dans certains cas jusqu'à un an. Les auteurs ont également constaté que certains marqueurs ne revenaient jamais à leur niveau d'avant la grossesse.