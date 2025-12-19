Ces fromages protègent votre cerveau de la démence

L'ESSENTIEL Un lien entre la consommation de fromage riches en matières grasses et un risque plus faible de développer une démence a été découvert.

Les amateurs de ces fromages ont 13 % moins de risque de développer une démence.

Aucune association n'a été trouvée pour les produits laitiers faibles en gras, le lait fermenté, le lait ou le beurre.

Si votre péché mignon pendant les fêtes est le plateau de fromages, ne vous privez pas… surtout si vous préférez les fromages gras. Une étude, publiée dans la revue Neurology, révèle que les fromages riches en matière grasse protègent le cerveau de la démence. Et il en est de même pour la crème.

Brie, gouda, gruyère : les fromages gras réduisent les risques de démence

Les produits laitiers riches en matière grasse n’ont pas toujours bonne presse. Les scientifiques ont donc décidé d’étudier leurs effets sur la santé cérébrale. Ils ont suivi 27.670 personnes qui vivaient en Suède et avaient un âge moyen de 58 ans au début des travaux. Au cours des 25 ans de suivi, 3.208 participants ont développé une démence.

Les volontaires devaient noter ce qu’ils mangeaient chaque semaine et répondre à un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. Ils ont également discuté avec des chercheurs de la façon dont ils ont préparé leur nourriture. L’équipe a ensuite comparé les dossiers médicaux des personnes qui consommaient quotidiennement 50 g ou plus de fromage riche en matières grasses à celles qui en prenaient moins de 15 g.

Résultats : les amateurs de fromages contenant plus de 20 % de matières grasses, comme le brie, le camembert, le gruyère, le gouda ou le cheddar, avaient un risque 13 % moins élevé de développer une démence par rapport à celles qui en avaient moins. Manger 20 g de crème fraîche 30 à 40 % de matières grasses (environ 1,4 cuillère à soupe) par jour réduit les risques de démence de 16 %.

Les scientifiques ont ensuite voulu savoir si ces produits laitiers avaient les mêmes effets selon les types de démence. Ils ont constaté que les personnes qui mangeaient plus de fromages riches en matières grasses voyaient leur risque de démence vasculaire diminué de 29 %. Le brie, le gouda et le cheddar avaient un effet protecteur face à la maladie d'Alzheimer, mais uniquement chez les personnes qui ne sont pas porteuses de la variante du gène APOE e4, un facteur de risque génétique de la maladie d'Alzheimer.

Santé cérébrale : les autres produits laitiers ne semblent pas avoir d’effet sur les risques de démence

Aucune association n'a été trouvée entre le risque de démence et la consommation de fromage faible en gras. Il en est de même pour la crème faible en gras, le lait, le beurre ou le lait fermenté, qui comprend du yaourt, du kéfir et du babeurre.

"Pendant des décennies, le débat sur les régimes riches en graisses par rapport aux régimes pauvres en gras a façonné les conseils de santé, catégorisant parfois même le fromage comme un aliment malsain à limiter", remarque Emily Sonestedt de l'Université de Lund, auteure de l’étude. "Notre étude a révélé que certains produits laitiers riches en matières grasses peuvent en fait réduire le risque de démence, remettant en question certaines hypothèses de longue date sur les graisses et la santé du cerveau."

La spécialiste ajoute dans le communiqué : "d'autres recherches sont nécessaires pour confirmer les résultats de notre étude et explorer davantage si la consommation de certains produits laitiers riches en graisses offre vraiment un certain niveau de protection pour le cerveau."