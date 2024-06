Le fromage aide à booster le bien-être et à vieillir en bonne santé

L'ESSENTIEL Le bien-être mental est associé à un vieillissement en bonne santé, indépendamment du statut socio-économique.

Manger plus de fromages et de fruits est l'un des moyens pour booster le bien-être mental.

Pour les chercheurs de l'étude, une plus grande attention portée au maintien du bien-être pourrait aider les gens à rester en bonne santé à mesure qu'ils vieillissent.

Pour vieillir en bonne santé et heureux, manger du fromage ! Voici le conseil d’une équipe de recherche de la Shanghai Jiao Tong University School of Medicine ayant mené une étude sur les éléments permettant de bien vieillir. En réalité, cette recommandation est un résumé très rapide de leurs travaux ayant examiné les données génétiques de 2,3 millions d’Européens. Les détails ont été présentés dans un article publié dans la revue Nature Human Behaviour.

Vieillissement : le fromage favorise le bien-être et la santé

Pour déterminer ce qui permettait de vieillir en bonne santé, les scientifiques chinois ont fait appel à une technique appelée "randomisation mendélienne". Cette méthode utilise les propriétés de la génétique pour tenter d'établir des liens de causalité entre deux éléments. Pour déterminer si une personne âgée était en bonne santé, ils se sont basés sur différents facteurs comme la résilience, la santé auto-évaluée, l'âge, la durée de vie des parents et la longévité.

En analysant l'ensemble de données génétiques et médicales, les chercheurs ont découvert que les personnes ayant un meilleur bien-être mental avaient tendance à être en meilleure santé à mesure qu'elles vieillissaient. Les revenus, l’éducation ainsi que la profession étaient tous associés au bien-être psychique. Et, l'augmentation des revenus était la plus fortement liée. Mais, ce n'étaient pas les seuls éléments en jeu...

Après avoir sélectionné et suivi 106 volontaires, l’équipe a, en effet, déterminé que la diminution des comportements sédentaires (par exemple, le temps passé devant la télévision) ainsi que celle du tabagisme amélioraient le bien-être. Ce qui boostait alors les chances de vieillir en meilleure santé. En outre, la hausse de la consommation de fromage et de fruits favorisait la santé mentale et réduisait les effets de l’âge. Selon les calculs des scientifiques, manger davantage de fromage avait un impact positif de 3,67 % sur la santé auto-évaluée et la durée de vie des personnes interrogées. Intégrer des fruits dans l’alimentation avait pour sa part un impact positif de 1,96 %.

Bien vieillir : il faut prendre en compte la santé mentale

Ces résultats offrent "des preuves encourageantes que l'amélioration du bien-être mental est une voie viable vers un vieillissement en bonne santé, quel que soit le [statut socio-économique] d'une personne", selon les auteurs.

Ils ajoutent dans un communiqué que leurs travaux mettent en lumière "l’importance d’intégrer le soutien de la santé mentale dans les politiques de santé publique et la recherche sur le vieillissement". Pour eux, les mesures et les actions visant à améliorer le bien-être psychique pourraient "constituer une stratégie viable pour favoriser le vieillissement en bonne santé dans les populations".