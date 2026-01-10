Stress intense : à qui parler pour se calmer rapidement ?

Tout le monde éprouve du stress, mais à des échelles différentes. Parfois, il peut devenir un handicap, nous empêchant d’accomplir certaines tâches. Pour le diminuer, voire le soulager, des chercheurs ont montré que le lien aux autres était primordial. Les travaux de cette équipe de recherche américaine ont été publiés en 2012, dans la revue Evolution and Human Behavior. Ils révélaient alors qu’échanger avec un membre de la famille, en l’occurence la mère, réduisait les taux des hormones liées au stress.

Echanges par sms ou discussion : quelle différence sur la gestion du stress ?

Leur étude, intitulée "messages instantanés vs. parole : Hormones et pourquoi nous avons encore besoin de nous entendre", portait sur les différences entre des échanges par sms et des interactions de vive voix. "Le langage doit être capable de modifier positivement la biologie humaine, probablement par le biais des mécanismes neuroendocriniens responsables du renforcement des liens sociaux entre les individus", supposaient-ils en préambule.

Pour le comprendre, ils se sont intéressés à deux hormones : le cortisol, souvent considéré comme un biomarqueur du stress, et l’ocytocine, une hormone impliquée dans la formation et le maintien de relations positives. Les scientifiques ont observé les taux de ces deux hormones dans un groupe de 68 pré-adolescentes, âgées de 7,5 à 12 ans, soumise à un facteur de stress. Quatre groupes ont été mis en place : interaction directe avec la mère ; conversation téléphonique avec elle ; envoi d'un SMS ; ou absence totale d'interaction parentale. Le groupe de chercheurs a étudié les variations hormonales avant et après les échanges, ou l’absence d’interaction, des jeunes filles avec leur famille.

Des échanges avec notre mère réduisent les taux d'hormones liées au stress

"Les variations du taux de cortisol étaient plus élevées dans le groupe utilisant la messagerie instantanée pour communiquer avec ses parents et dans le groupe n'ayant aucun contact avec eux ; en revanche, ces variations étaient significativement plus faibles dans le groupe ayant des contacts directs et téléphoniques avec ses parents", concluent-ils. Des taux plus élevés d'ocytocine ont été observés chez les enfants autorisés à avoir des contacts directs ou téléphoniques avec leurs parents. "En matière de gestion du stress, la messagerie instantanée ne saurait remplacer le langage parlé ni les interactions interpersonnelles directes entre mères et filles durant l'enfance moyenne, estiment-ils. (…) Nous en concluons que le son rassurant d'une voix familière est responsable des différences hormonales observées."

Ce constat est partagé par l’Organisation Mondiale de la Santé. Dans sa fiche dédiée au stress, elle rappelle qu’il est primordial de préserver les liens sociaux. "Restez en contact avec votre famille et vos amis et partagez vos préoccupations et vos sentiments avec des personnes en qui vous avez confiance, précise l’organisation. Le contact avec les autres peut améliorer notre humeur et nous aider à nous sentir moins stressés."