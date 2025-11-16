Comment réduire le stress technologique au quotidien

L'ESSENTIEL La surcharge informationnelle est un facteur reconnu d’augmentation du stress.

Il est important de prendre conscience que la majorité des sollicitations ne nécessitent pas une réponse immédiate.

S'imposer des pauses quotidiennes ou utiliser des applications de méditation peut aider à lutter contre le stress technologique.

Dans notre monde ultra-connecté, la technologie est devenue indispensable, mais elle peut aussi devenir une source de tension. Entre notifications, hyper-réactivité attendue ou sollicitations multiples, la surcharge informationnelle est un facteur reconnu d’augmentation du stress. Pour le diminuer, l’objectif n’est pas de rejeter les écrans, mais de reprendre une relation plus consciente avec ces outils.

Reprendre le contrôle de son temps numérique

Beaucoup décrivent aujourd’hui de la fatigue, des troubles du sommeil et de l’irritabilité en lien avec la saturation du numérique au travail et dans la vie personnelle. Ce "technostress" augmente surtout quand la réactivité devient la norme.

Prendre conscience que la majorité des sollicitations ne nécessitent pas une réponse immédiate permet de reprendre le contrôle et de fixer des créneaux dédiés. On peut, par exemple, consulter ses messages à heure fixe ou bien décider que le téléphone reste hors de la chambre. Ces micro-règles peuvent non seulement réduire le temps d’écran mais aussi les interruptions.

Communiquer autrement pour moins stresser

L’écrit rapide peut créer des malentendus émotionnels. C’est pourquoi les longs fils de messages peuvent être anxiogènes et peser sur la charge mentale. Les remplacer par un appel téléphonique permet parfois de réduire la tension et de reprendre le contrôle pour fluidifier l’échange.

Que ce soit dans son couple ou avec son équipe, construire ensemble des règles pour la gestion du temps numérique sera toujours mieux vécu que des interdictions imposées. Par exemple, convenir ensemble que les réponses professionnelles hors horaires de travail ne sont pas admises permet à chacun d’éviter un stress supplémentaire.

Prendre soin de soi au-delà des écrans

Mettre en place des pauses régulières permet une réelle diminution de la tension associée à l’hyper-connexion. Même dix minutes à l’extérieur, une douche chaude ou un livre papier avant de dormir sont autant de "sas" efficaces.

La technologie doit donc être un allié si elle est utilisée de manière stratégique. Se programmer des rappels de pause, ou utiliser des applications de méditation fondées sur des programmes validés, permet aussi d’en faire un usage utile pour sa santé mentale. L’outil n’est pas le problème en soi, c’est bien la manière dont il est utilisé au quotidien qui peut l’être.

En savoir plus : "La boîte à outils de la gestion du temps" de Pascale Bélorgey.