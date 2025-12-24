Quand 1h47 de massage cardiaque sauvent une vie

L'ESSENTIEL Giada, 19 ans, a survécu à une myocardite foudroyante grâce à la mobilisation exceptionnelle d’une équipe médicale.

1h47 de massage cardiaque ont permis de la maintenir en vie jusqu’à la mise en place de l’ECMO.

Aujourd’hui, elle est hors de danger et se remet chez elle.

Comment peut-on survivre à une crise cardiaque de près de deux heures ? L’histoire de Giada, une Italienne de 19 ans, relève autant de l’exploit médical que du "miracle". Revenue de vacances en Laponie avec une simple grippe, la jeune femme a failli y laisser la vie. Le 26 novembre dernier, elle est admise en urgence à l’hôpital Civico de Palerme, dans un état critique. Diagnostic : myocardite fulminante, une maladie rare et grave qui se caractérise par une inflammation grave du muscle cardiaque.

Un relais de massage cardiaque sans interruption

Giada doit sa survie à un massage cardiaque de 107 minutes, une équipe médicale mobilisée comme jamais, et une technologie de pointe. "Nous étions douze autour d’elle, pendant que dix autres étaient prêts à prendre le relais, à surveiller chaque paramètre. Le cœur était sur le point de lâcher. Il fallait y croire et continuer", témoigne Vincenzo Mazzarese, chef du service anesthésie-réanimation, au Corriere della Sera. Pendant près de deux heures, les soignants se relaient dans un massage cardiaque sans interruption. "On stoppe le massage quelques secondes pour une échographie, puis on reprend, réglés comme une horloge", raconte Massimo Geraci, responsable des urgences.

Ce massage cardiaque en continu a permis de stabiliser la patiente, jusqu’à ce que les médecins décident de recourir à l’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), un dispositif de haute technologie installé dans l’hôpital depuis moins d’un an. Concrètement, cette machine agit comme un cœur artificiel temporaire, assurant la circulation du sang et son oxygénation.

Dans les cas d’arrêt cardiaque réfractaire

"Cette fois, c’était un véritable miracle. Nous avons sauvée de la mort, c’est une belle source de motivation pour continuer notre métier", affirme le Dr Geraci, cité par Il Fatto Quotidiano. En France, les urgentistes utilisent aussi cette technologie, notamment dans les cas d’arrêt cardiaque réfractaire, défini par l'absence de récupération d'une circulation spontanée après 30 minutes de massage.

Le 20 décembre, Giada a quitté les soins intensifs, sans séquelle ni lésion cérébrale. Elle est aujourd’hui en convalescence au service de cardiologie de l’hôpital et pourrait bientôt rentrer chez elle. Son père témoigne avec émotion : "Nous espérons pouvoir rentrer avec notre fille pour les fêtes, ce sera le plus beau Noël de sa vie."