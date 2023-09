Massage cardiaque : toutes les infos à connaître pour le faire parfaitement

L'ESSENTIEL Chaque année en France, 40.000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque.

Pratiquer un massage cardiaque en attendant l'arrivée des secours permet d'augmenter les chances de survie de la victime.

La compression du thorax doit respecter certaines règles.

Comment réagir face à un arrêt cardiaque ? En France, chaque année, 40.000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque."Plus de 90 % des arrêts ont eu lieu à domicile, avec des témoins qui n’ont globalement pas initier les gestes de premiers secours et des délais d’intervention plus longs", peut-on lire sur le site de la Fédération française de cardiologie (FFC). Pourtant, selon les études, pratiquer une réanimation cardio-respiratoire manuelle augmenterait les chances de survie de 30 à 40 %. Voici comment procéder.

Arrêt cardiaque : appeler d'abord les secours

Lorsqu'une personne fait un arrêt cardiaque, il est crucial d'agir rapidement et de manière appropriée. La première étape consiste à appeler les secours en composant le numéro d'urgence, le 15, le 18 ou le 112 en Europe. Il est essentiel de fournir toutes les informations nécessaires aux secouristes. En attendant leur arrivée, il est important de placer la personne au sol sur le dos et de vérifier si elle est consciente. Si elle ne réagit pas et ne respire pas normalement, il est temps de commencer la réanimation cardio-pulmonaire (RCP). Le massage cardiaque est le moyen de continuer à faire battre le coeur et d'envoyer du sang au cerveau afin de l'oxygéner. Il faut agir très vite, les lésions cérébrales surviennent dès la première minute.

Massage cardiaque : compresser le thorax

Une fois que les secours sont en route, il est crucial de commencer immédiatement les compressions thoraciques. Pour cela, placez la personne au sol sur le dos et mettez vos mains au centre de la poitrine, en les superposant. Appuyez fermement et rapidement, en enfonçant le thorax d'environ 5 à 6 centimètres à chaque compression. Continuez ce mouvement de manière régulière jusqu'à l'arrivée des secours, la durée de compression doit être égale à celle du relâchement.

Il est nécessaire de répéter 30 compressions, à une fréquence de 100 par minute, soit deux par seconde. Pour garder le bon rythme, on penser au tube des Bee Gees "Stayin' alive". Cette recommandation a d’ailleurs fait l’objet d’une campagne officielle au Royaume-Uni, qu’on peut voir dans cette vidéo ludique et pédagogique.

Pratiquer le bouche à bouche en complément

En complément des compressions thoraciques, il est recommandé de pratiquer le bouche à bouche pour stimuler la respiration de la personne en arrêt cardiaque, mais seulement si vous y avez été formé. Pour cela, inclinez légèrement la tête de la victime en arrière, pincez son nez, et placez votre bouche sur la sienne pour lui insuffler de l'air. Répétez cette action deux fois, en veillant à ce que la poitrine se soulève à chaque insufflation. Le bouche à bouche permet de fournir de l'oxygène directement aux poumons de la victime et de maintenir son niveau d'oxygénation.

Réanimation cardio-pulmonaire : garder le rythme

Lors de la réanimation cardio-pulmonaire, il est essentiel de garder un rythme régulier entre les compressions thoraciques et le bouche à bouche. Idéalement, effectuez 30 compressions suivies de 2 insufflations, en maintenant une cadence d'environ 100 compressions par minute. Cette alternance permet de maximiser les chances de survie de la personne en arrêt cardiaque. Il est également important de ne pas interrompre les compressions thoraciques pendant plus de 10 secondes afin de maintenir la circulation sanguine.

Si vous êtes en possession d'un défibrillateur automatisé externe (DAE), il est conseillé de l'utiliser en complément du massage cardiaque. La Croix-rouge détaille toutes les étapes en images sur son site.

Le massage cardiaque est une technique de premier secours essentielle pour réanimer une personne en arrêt cardiaque. Il est donc important de se former aux gestes de réanimation et d'être prêt à agir en cas d'urgence. N'oubliez pas que chaque minute compte lors d'un arrêt cardiaque, alors soyez prêt à agir et à sauver des vies.