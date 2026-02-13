Les appareils auditifs peuvent-ils réduire le risque de démence ?

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude, le port d'appareil auditif serait associé à une réduction du risque de démence.

5 % des participants qui en portaient ont développé une démence, contre 8 % chez les non appareillés.

Le risque de troubles cognitifs au sens large était également réduit, 36 % contre 42 % chez ceux n’ayant pas d’aide auditive.

Mieux entendre pourrait-il protéger le cerveau ? D’après une nouvelle étude, publiée dans la revue Neurology, le port d’un appareil auditif réduirait le risque de développer une démence et des troubles cognitifs.

33 % de risque en moins de démence avec un appareil auditif

“La perte auditive est plus fréquente avec l'âge et de précédentes recherches ont montré qu'elle pourrait accroître le risque de troubles de la mémoire et de la pensée, notamment la démence, explique Joanne Ryan, l’une des auteures, dans un communiqué. Cependant, on sait moins de choses sur l'impact du traitement de la perte auditive par des appareils auditifs sur la santé cérébrale.”

Pour lever cette inconnue, les chercheurs ont suivi 2.777 adultes âgés de 75 ans en moyenne et ne souffrant pas de démence au début de l'étude. En revanche, tous avaient une perte auditive modérée.

Pendant les sept ans de l’étude, 664 d’entre eux ont reçu une prescription d'appareils auditifs et 117 un diagnostic de démence. Chaque année, les participants devaient passer des tests cognitifs pour évaluer leur mémoire, leurs compétences linguistiques ainsi que leur vitesse de traitement mental.

Résultats : les scientifiques ont d’abord constaté que le port d’aides auditives n'améliorait pas les résultats des tests de mémoire et de raisonnement. En revanche, il avait un impact sur le risque de démence car seulement 5 % des participants ayant un appareil ont développé une démence, contre 8 % chez ceux qui n’en portaient pas. Cela correspond à une réduction du risque de 33%.

Les personnes appareillées ont 15 % de risque en moins de troubles cognitifs

Ensuite, les chercheurs ont mesuré le risque de troubles cognitifs au sens large. Là encore, ils ont observé une différence : 36 % des participants portant des aides auditives en ont développé, contre 42 % chez les non appareillés, soit un risque diminué de 15 %.

Selon les auteurs, une utilisation plus régulière des aides auditives serait donc associée à un risque de démence et de troubles cognitifs plus faible. Néanmoins, ils rappellent qu’il ne s’agit que d’une association, et que les aides auditives n’empêchent pas directement ces maladies neurodégénératives.

“Notre étude suggère que chez les personnes âgées souffrant de perte auditive, l'utilisation d'appareils auditifs pourrait réduire le risque de démence et de troubles cognitifs, et être bénéfique pour la santé cérébrale, souligne Joanne Ryan. Des études complémentaires sont nécessaires pour comprendre comment les appareils auditifs peuvent favoriser la mémoire, la réflexion et la santé cérébrale en général.”