Appareil auditif : comment se prémunir de la multiplication des arnaques ?

L'ESSENTIEL Le syndicat des audioprothésistes (SDA) livre des conseils pour prémunir les patients des arnaques qui se multiplient dans ce secteur.

Le SDA rappelle notamment que tout démarchage est interdit et que les audioprothésistes ne consultent pas à domicile.

Face à la multiplication des arnaques, le syndicat des audioprothésistes (SDA) livre des conseils pour se prémunir de ce genre de mésaventures parfois très couteuses.



Chargé de réhabiliter l'audition des Français en difficulté au moyen d'appareils, "le métier d’audioprothésiste est encadré par la loi, avec des décrets et des obligations. Son métier est de vous accompagner pour vous permettre d’accéder dans les meilleures conditions à votre nouvelle situation, de vous suivre tout au long de votre vie une fois que vous êtes équipé et de vous assurer la maintenance du matériel installé", précise d’abord le SDA dans un communiqué de presse.

Appareil auditif : 7 conseils pour se prémunir des arnaques

Ainsi, la fédération rappelle que :

- la bonne information concernant les audioprothèses se trouve sur les sites officiels, institutionnels et professionnels.

- Tout démarchage est interdit. "L’Assurance maladie, l’OMS, etc ne téléphonent pas pour vous proposer des rendez-vous chez un audioprothésiste", précisent les professionnels de santé.

- Un audioprothésiste travaille uniquement dans un centre auditif identifié. "Toute proposition de visite à domicile ou sur votre lieu de travail est le signe d’une fraude, voire d’une arnaque", insistent-ils également.

- L’audioprothésiste doit être facilement identifié par le port d’un badge avec son nom correspondant à celui du diplôme obligatoirement affiché et à celui inscrit sur le devis.

- L’audioprothésiste a l’obligation de vous présenter un devis dont au moins une offre est prise en charge intégralement dans le cadre du dispositif 100 % Santé (950 euros par oreille).

- Une phase d’adaptation à l’appareillage de 30 jours sans engagement est obligatoire.

- Un suivi doit vous être proposé et doit se faire au moins deux à trois fois par an.

"Le syndicat des audioprothésistes peut recevoir des plaintes ou des témoignages de victimes et tenter de démêler les signalements qui, s’ils deviennent nombreux et plausibles, sont transmis aux administrations compétentes", conclut l’organisation.

Appareil auditif : 700 millions de patients en auront besoin en 2050

Au niveau mondial, 1,5 milliard de personnes sont aujourd'hui atteintes d’une déficience auditive plus ou moins prononcée. "En 2050, près de 2,5 milliards de personnes le seront aussi, et au moins 700 millions d'entre elles auront besoin de services de réadaptation", complète l’OMS.



La déficience auditive peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses, à des infections chroniques de l’oreille, à l’exposition à des sons forts, aux médicaments ototoxiques ou encore au vieillissement.