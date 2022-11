Royaume-Uni : un embout d’écouteur oublié dans l’oreille le rend presque sourd

L'ESSENTIEL L’exposition au bruit est l’une des principales causes des troubles de l’audition.

Mais ils peuvent aussi être liés à des maladies, des accidents, des traumatismes, etc.

D’après l’Inserm, 65 % des plus de 65 ans souffre de surdité.

Des années de rugby, une carrière professionnelle dans l’industrie aéronautique : Wallace Lee avait trouvé plusieurs explications à sa perte progressive de l’ouïe. Pourtant, la cause était bien plus atypique. Ce Britannique de 66 ans avait un embout d’écouteur dans l’oreille, bloqué là depuis cinq ans.

Un embout d’écouteur oublié lors d’un voyage l’empêche de bien entendre

"Il y a cinq ans, lorsque je rendais visite à ma famille en Australie, j'ai acheté ces petits bouchons d'oreille dans lesquels vous pouvez mettre différents accessoires, en fonction du bruit que vous souhaitez éliminer lors d’un trajet en avion", explique-t-il à la BBC. Petit à petit, il perd l’audition, et pense devenir progressivement sourd. Une fois, son oreille gauche s’infecte, mais son médecin généraliste ne remarque pas le petit morceau de plastique, recouvert par l’accumulation de cire d’oreille. Wallace Lee essaye de se soulager, avec des gouttes pour les oreilles ou de l’eau chaude insérée à l’aide d’une seringue. Pendant plusieurs années, il tente différentes techniques, sans succès.

Wallace Lee a retrouvé immédiatement l’ouïe après le retrait de l’embout d’écouteur

Puis, il achète un petit endoscope à utiliser soi-même, et remarque un petit objet blanc. Il se rend chez un médecin ORL. "Il a d'abord essayé de l’aspirer, mais comme il était là depuis très longtemps, avec l'accumulation de cérumen dur, il ne bougeait pas du tout", raconte le sexagénaire à la BBC. "Alors il a utilisé des pinces à épiler miniatures qu'il a insérées dans cet autre tube dans le conduit auditif.. Je pouvais vraiment le sentir tirer, et tout d'un coup, ça a éclaté." Le soulagement est immédiat : d’un seul coup, l’homme peut à nouveau entendre. "Le brouillard qui était dans ma tête pendant toutes ces années est parti et j'entendais parfaitement bien", confie-t-il. Il a observé d’autres améliorations dans son quotidien : depuis quelques années, ce joueur de golf constatait que son niveau baissait. "Cela a clairement affecté mon équilibre, ce qui m'a probablement rendu plus mauvais. J’étais un golfeur assez correct, mais au cours des dernières années, mon handicap n'a cessé de grimper", se souvient-il. Depuis le retrait de l’embout d’écouteur de son oreille, son niveau est revenu à la normale, et il se félicite de "très bien jouer".

Perte d’audition : un trouble qui doit être pris en charge par un professionnel de santé

À la BBC, le chirurgien ORL, Neil De Zoysa, explique qu’il y avait peu de risques que l’homme se blesse avec cet auto-examen des oreilles, mais il prévient toutefois : il ne faut pas essayer de retirer soi-même un objet coincé dans l’oreille. En effet, une telle opération peut soit provoquer une infection, soit engendrer divers troubles plus tard. Dans tous les cas, si votre audition baisse, brutalement ou non, il est important d’en parler à votre médecin traitant. En cas de problème, ce professionnel de santé vous redirigera vers un médecin spécialiste de l’audition.