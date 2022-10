Un nouveau virus pourrait causer de graves infections pulmonaires

L'ESSENTIEL Les filaments du nouveau virus hybride contiennent la trace des deux particules virales, celle de la grippe A et de la bronchiolite.

Les symptômes de la grippe A, aussi appelée H1N1, sont les mêmes que ceux d’une grippe classique : fièvre élevée, frissons, courbatures, etc.

Pour l’instant, il n’a été observé qu’en laboratoire mais il inquiète déjà les chercheurs : un nouveau virus hybride. Dans une étude publiée dans la revue Nature Microbiology, les scientifiques expliquent que celui-ci serait né de la fusion entre les virus de la grippe A et de la bronchiolite.

Un nouveau virus jamais vu auparavant

"Ce type de virus hybride n'a jamais été décrit auparavant, explique le Pr Pablo Murcia au Guardian. Nous parlons de virus de deux familles complètement différentes qui se combinent avec les génomes et les protéines externes des deux virus. C'est un nouveau type de virus pathogène".

Les chercheurs de l'Université de Glasgow, en Grande-Bretagne, ont découvert ce nouveau virus lors d’une expérience en laboratoire. À l’origine, leur but était d’analyser les interactions entre les virus pendant les infections hivernales. Mais, au fil de l’étude, ils ont découvert que le virus de la grippe A et de la bronchiolite - plus précisément le virus respiratoire syncitial (VRS) à l’origine de cette maladie - pouvaient fusionner pour créer un nouveau virus hybride.

Un virus qui pourrait provoquer de graves infections

La dangerosité supposée de ce virus vient justement de cette fusion, car il échappe au système immunitaire. En effet, lorsque les anticorps contre la grippe bloquent l’infection des cellules, le virus utilise alors les protéines du VRS pour infecter les cellules pulmonaires.

Les chercheurs ont aussi observé que ce nouveau virus pouvait infecter un très grand nombre de cellules pulmonaires. Cela vient du fait qu’il peut toucher les mêmes cellules que le virus de la grippe (gorge, trachée et nez) mais aussi celles que le VRS infecte, situées plus bas dans les poumons.

Ainsi, ce nouveau virus hybride pourrait donc provoquer des infections pulmonaires plus graves que celles des virus dont il est issu. Mais les scientifiques rassurent : puisqu’ils n’ont observé ce nouveau virus que sous microscope en laboratoire, il se pourrait qu’il ne soit pas aussi dangereux dans la réalité, lorsqu’il touche des humains.

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches afin de déterminer si des patients infectés à la fois par le virus de la grippe et du VRS peuvent développer ce nouveau virus hybride.