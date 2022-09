Grippe : un «risque sérieux d'épidémie» cet hiver

L'ESSENTIEL La grippe est provoquée par le virus Influenza.

La vaccination contre la grippe doit être renouvelée tous les ans.

Les premiers symptômes sont généralement une forte fièvre, une fatigue intense, des courbatures et des maux de tête.

Deux ans après le début de la pandémie, le virus de la Covid-19 continue de circuler dans le monde, et les vagues épidémiques s’enchaînent. Cette année, un autre virus pourrait se propager fortement en France : celui de la grippe. Plusieurs scientifiques alertent sur la possibilité d’une épidémie importante dans les semaines à venir.

Une épidémie de grippe inévitable cet hiver

"Il y a un risque sérieux d'épidémie de grippe", prévient Alain Fischer, professeur d’immunologie, dans un article du Parisien. Ce risque s’explique par plusieurs facteurs. "Cette année, on aura du mal à maintenir un même niveau de protection : masques, distanciation, lavage des mains intensifs", estime ce spécialiste. Ces deux dernières années, les cas de grippe étaient moins nombreux en France, en comparaison aux années précédentes, à cause de la pratique des gestes barrière et des confinements. Or, depuis le printemps 2022, le masque n’est plus obligatoire, hormis dans les établissements de santé. "Avec le relâchement des gestes barrières, il est évident qu'il y aura une épidémie de grippe", souligne le Dr Benjamin Rossi, médecin infectiologue à Aulnay-sous-Bois, dans une interview à TF1info. Mais ce retour du virus pourrait aussi être lié à la faible immunité des Français : comme les cas de grippe ont été moins nombreux ces deux dernières années, la population ne dispose pas d’anticorps pour lutter contre le virus.

Des exemples de grippe virulente à l’étranger

La France n’est pas le seul pays à s’inquiéter d’un retour en force de la grippe. "Les États-Unis pourraient connaître une saison grippale sévère cette année", prévient NBC News. Le média américain s’appuie notamment sur l’exemple australien : "L'Australie approche de la fin de sa pire grippe saisonnière en cinq ans". Dans ce pays de l’hémisphère sud, l’hiver s’achève. Au total, plus de 223.000 cas ont été recensés dans le pays, 1.763 personnes ont été hospitalisées à cause de la grippe et 295 personnes sont décédées. D’après le gouvernement australien, les personnes les plus touchées étaient les enfants de cinq à neuf ans, ceux de moins de cinq ans et les 10 - 19 ans.

L’importance de la vaccination pour se protéger de la grippe saisonnière

En France, la lutte contre la grippe s’organise déjà, via la vaccination. La campagne doit démarrer le 18 octobre. La Haute autorité de santé recommande de coupler la vaccination contre la grippe à celle contre la Covid-19. Mais pour Alain Fischer, il ne faut pas attendre. "Se dire que l’on fera son rappel Covid quand le vaccin antigrippal sera là est une erreur, indique le professeur au Parisien. Il ne faut pas retarder le Covid." D’après lui, moins de 40 % des Français éligibles ont reçu leur 4e dose de vaccin. Le risque est que la vaccination grippale soit aussi délaissée par les personnes à risque. "Il va falloir remobiliser une population qui en a ras le bol des infections et des vaccins, prévient Alain Fischer. Mais la réalité des risques nous oblige à essayer vigoureusement de convaincre les personnes âgées, fragiles et les femmes enceintes de se faire vacciner." En France, la vaccination est recommandée aux personnes de plus de 65 ans, à celles souffrant de maladies chroniques, aux femmes enceintes, aux personnes atteintes d’obésité, à l’entourage des personnes immunodéprimées, aux professionnels de santé en contact avec des personnes à risque et aux professionnels exposés aux virus influenza porcins et aviaires.