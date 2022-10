Grippe saisonnière : qui devrait se faire vacciner dès cet automne ?

L'ESSENTIEL Les épidémies annuelles sont responsables d’environ 5 millions de cas de maladies graves au niveau mondial selon l’OMS.

Chaque année, il y a entre 290.000 et 650.000 décès dans le monde à cause de la grippe.

Les médecins, les infirmiers, les sages-femmes et certains pharmaciens volontaires sont les quatre professions de santé à pouvoir vacciner.

Chaque année, il y a deux à six millions de cas de grippe en France, selon Santé Publique France. L'institut Pasteur estime même que certaines années, le nombre de personnes atteintes peut aller jusqu’à huit million. Cette épidémie saisonnière est aussi très meurtrière car elle cause 10.000 à 15.000 décès par an, principalement chez les personnes fragiles.

Campagne de vaccination pour les personnes les plus fragiles

Chaque année, les autorités sanitaires organisent des campagnes de vaccination contre la grippe à destination des publics les plus fragiles. L’édition 2022 commence ce mardi 18 octobre et différentes partie de la population sont invitées à recevoir l’injection : les personnes de plus de 65 ans, celles atteintes de maladies chroniques, celles immunodéprimées ou souffrant d’obésité, les femmes enceintes et, enfin, l’entourage des nourrissons de moins de six mois à risque de grippe grave. Normalement, une invitation est envoyée par l’Assurance maladie directement au domicile de ces patients avec un bon pour retirer le vaccin en pharmacie. Si ce n’est pas le cas, les personnes concernées peuvent le demander à un professionnel de santé.

En parallèle, les autorités sanitaires recommandent aussi au corps médical et social de se faire vacciner, notamment ceux qui sont au contact de personnes fragiles, comme le personnel des établissements médico-sociaux, certains aides à domicile, etc.

La grippe saisonnière, une maladie très contagieuse

La grippe saisonnière est une infection virale très contagieuse qui est généralement présente en France au cours de l'automne et de l'hiver. Comme la Covid-19, la propagation de ce virus se fait généralement par les gouttelettes de salive émises dans l’air ou par la présence du virus sur les objets.

Une fois la personne contaminée, les symptômes de la maladie commencent dans les 48 heures. Il s’agit généralement d’une forte fièvre, de frissons, de fatigue, de perte d’appétit, de maux de têtes, de douleurs musculaires ou encore de toux. Chez l’adulte, cet état dure environ cinq jours et sept chez les enfants.

Les vaccins contre la Covid-19 et la grippe possible en même temps

“Tout comme les années précédentes, l’importance des campagnes de promotion de la vaccination afin d’atteindre l’objectif d’une couverture vaccinale d’au moins 75 % pour tous les groupes cibles pour lesquels cette vaccination est recommandée, y compris en milieu professionnel”, peut-on lire sur le site de la Haute Autorité de Santé. Un objectif d’autant plus important que l’épidémie de la Covid-19 n’est pas terminée.

“Pour être doublement protégé, il est recommandé aux personnes à risque de grippe grave, qui sont aussi à risque de faire une forme grave de Covid, de faire, en plus de la vaccination contre la grippe, leur dose de rappel contre le Covid -19, conseille l'Assurance maladie. Les 2 vaccinations peuvent avoir lieu lors de la même séance. Aucun délai entre les 2 vaccinations n’est requis”.

Les personnes considérées comme fragiles ou les professionnels en lien avec des publics à risque auront accès en priorité au vaccin contre la grippe jusqu’au 15 novembre. Ensuite, tout le monde pourra se faire vacciner mais, ceux qui ne font pas partie des personnes prioritaires, ne seront pas remboursés par l’Assurance maladie.

Vous avez jusqu’au 31 janvier 2023, date de fin de la campagne de vaccination, pour vous faire injecter le sérum contre la grippe.