Grippe ou Covid-19 : les signes qui ne trompent pas

L'ESSENTIEL Les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes atteintes de maladies chroniques ou d’immunodéficience sont plus sont plus à risque de contracter une forme grave des deux maladies.

Faire les 2 injections de vaccin contre le Covid-19 et contre la grippe le même jour est possible.

La baisse des températures signe le retour de la grippe et des maux de tête, courbatures, nez qui coule et de la fatigue qui la caractérise…

Or ces symptômes sont proches de celui du Covid-19 qui circule toujours bien activement en France.

Le Covid-19 et la grippe ne touchent pas les mêmes individus

Faire la distinction entre les deux maladies peut s’avérer parfois complexe parce qu’elles présentent des similitudes notamment dans le mode de transmission - par contact, et des manifestations respiratoires.

Pourtant, elles sont causées par des virus différents rappelle l’Organisation Mondiale de la Santé et plusieurs signes permettent de les différencier.

Dans le cas de la grippe, ce sont les enfants qui sont les plus importants vecteurs de transmission alors que ce n’est pas le cas pour le Covid.

D’après une étude de l’Institut Pasteur, ce sont les parents qui sont le plus souvent à la source des infections de leurs enfants, qui sont moins touchés par le Covid que par la grippe.

Le Covid-19 est plus contagieux

De plus, la grippe se propage plus vite que le Covid-19 et la durée d’incubation, qui est le délai écoulé entre l’infection et le début des symtômes, est également plus courte pour la grippe (de l’ordre de 1 à 3 jours) contre 3 à 5 jours voire jusqu’à 14 jours pour le Covid-19.

Le nombre d'infections secondaires provoquées par une personne infectée (appelé taux de reproduction du virus) est cependant 2 fois à 2.5 fois plus élevé pour le Covid que pour la grippe.

Les formes sévères du Covid-19 sont plus dangereuses

La différence réside également dans les complications puisque le Covid-19 provoque davantage de formes sévères comme un syndrome de détresse respiratoire aigu, une insuffisance rénale aiguë, ou une défaillance multi-viscérale que la grippe.

Néanmoins, la grippe comme le Covid-19 peuvent être mortelles.

Pour mieux se protéger, la Haute Autorité de Santé recommande "de proposer l’administration concomitante des vaccins contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière dès lors qu’une personne est éligible aux deux vaccinations".

Finalement, pour savoir si une personne souffre d'une infection au Sars-CoV-2, un test PCR est indispensable.