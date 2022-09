Covid-19 : 3 vaccins ciblant Omicron recommandés par la Haute Autorité de santé

L'ESSENTIEL Un vaccin monovalent ne cible que la souche initiale d’un virus.

Pour les moins de 30 ans, la HAS renouvelle sa recommandation : vacciner uniquement avec le sérum de Pfizer BioNTech.

Le délai entre deux doses doit être de trois mois pour les plus de 80 ans, les résidents d’EHPAD et les personnes immunodéprimées, et six mois pour les autres.

La huitième vague de Covid-19 se profile en France, et les autorités sanitaires se préparent. La Haute Autorité de santé a émis de nouvelles recommandations concernant la vaccination. Dans un communiqué paru le 20 septembre, elle conseille d’utiliser l’un des trois vaccins bivalents, adaptés au variant Omicron. Deux sont fabriqués par Pfizer/BioNTech et un par le laboratoire Moderna.

Vaccin anti-Covid : cibler la souche originale et un variant

Ces sérums sont dits bivalents car ils ciblent à la fois la souche originale du Sars-CoV-2 et un variant. Le vaccin de Moderna et l’un de ceux de Pfizer/BioNTech ciblent la souche originale, et le variant Omicron BA.1. Le second de Pfizer/BioNTech vise la souche originale et les variants Omicron BA.4 et BA.5. Ces différents produits ont été précédemment validés par l’Agence européenne du médicament. "Les vaccins sont adaptés pour mieux correspondre aux variants actuels du Sars-CoV-2 et devraient fournir une protection plus large contre différents variants", notait l’AEM. Ce ne sont pas des nouveaux vaccins, mais des nouvelles versions, plus adaptées aux évolutions du virus. La HAS les compare à ceux de la grippe saisonnière, actualisés tous les ans pour agir contre les nouvelles formes du virus.

Une efficacité au moins équivalente à celle des vaccins précédents

"L’efficacité clinique attendue pour ces nouveaux vaccins bivalents est au moins équivalente voire supérieure à celle des vaccins originaux monovalents, sans que cette probable supériorité puisse être actuellement démontrée en vie réelle", souligne la HAS. Les trois vaccins ont été évalués lors d’études expérimentales, et c’est l’un de leurs avantages : comme ils sont seulement une version adaptée du vaccin initial, leur évaluation est plus rapide. Les essais ont montré qu’ils étaient aussi bien tolérés que les vaccins monovalents.

Une campagne de vaccination contre le Coronavirus cet automne

Pour cet automne, la Haute Autorité de santé organise une nouvelle campagne de vaccination contre le nouveau Coronavirus. Elle cible les personnes de plus de 60 ans, les personnes immunodéprimées ou à risque de forme grave, les femmes enceintes dès le premier trimestre, les proches de personnes à risque et les professionnels en contact avec des personnes vulnérables. "Dans la cadre de la dose additionnelle recommandée cet automne, la HAS recommande d'utiliser, de préférence, un vaccin à ARNm bivalent, quels que soient les vaccins utilisés précédemment", indique la HAS.

Aussi, pour faciliter l’organisation de la campagne de rappel, elle conseille de réaliser la vaccination contre la Covid-19 en même temps que la vaccination anti grippale. "Concrètement, les deux injections peuvent être pratiquées le même jour, mais sur deux sites de vaccination distincts – un vaccin dans chaque bras." Cette nouvelle campagne devrait être lancée dans les prochaines semaines, en fonction de l’évolution de l’épidémie. Si les cas de Covid-19 demeurent inférieurs aux prévisions, elle sera lancée le 18 octobre 2022, date officielle de lancement de la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière.