Qu’est-ce que la maladie de la trompe d’Eustache ?

L'ESSENTIEL La chanteuse Céline Dion est aussi atteinte de la maladie de la trompe d’Eustache.

À cause de sa pathologie, elle a déjà dû annuler des concerts.

“Je n'ai plus la même force physique, a expliqué la chanteuse Lynda Lemay au magazine Closer. Je souffre de béance tubaire, une maladie de la trompe d’Eustache qui relie le nez aux oreilles. Les troubles et vertiges sont handicapants. Tant que je peux assurer le show, je me donne à fond ! Ensuite, je trouverai un autre moyen d'expression".

La béance tubaire entraîne des symptômes gênants

Cette pathologie touche en effet la trompe d'Eustache, zone qui relie l’oreille moyenne à l’arrière du nez et de la gorge. Cette partie sert à égaliser la pression de l’air entre l’oreille moyenne et l’oreille externe. Habituellement la trompe d’Eustache est fermée, sauf quand un individu bâille ou avale, justement pour rétablir cette pression.

Mais quand une personne est atteinte de béance tubaire - ou maladie de la trompe d’Eustache - cette zone s’ouvre ponctuellement sans raison. Ainsi, le patient peut ressentir des symptômes assez étranges et désagréables comme entendre, par résonance, les battements de son cœur, sa respiration ou, pire pour une chanteuse, sa propre voix. In fine, les patients développent souvent des problèmes auditifs, avec une impression de sons étouffés.

Trompe d'Eustache : une opération existe pour soulager les symptômes

Pour soulager ces symptômes, les patients peuvent suivre des séances de rééducation avec des orthophonistes et/ou des kinésithérapeutes. Dans certains cas, si la souffrance est trop importante, une intervention chirurgicale peut aussi être proposée pour combler les tissus de la trompe d’Eustache. Mais l’effet n’est pas durable et l’opération doit donc être réitérée plusieurs fois.