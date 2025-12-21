Mauvaise passe : tourner la page, oui mais comment ?

L'ESSENTIEL Rester trop attaché au passé empêche de profiter de l'instant présent.

Tourner la page permet de libérer une nouvelle énergie.

Il faut regarder de façon positive les événements douloureux et les considérer comme des expériences instructives.

Le passé, qu’il soit source de joie ou de douleur, fait partie de notre histoire. Pourtant, quand on s’y accroche trop longtemps, il peut devenir un poids qui empêche d’être présent à sa vie actuelle. Avancer émotionnellement demande à la fois du courage et de la douceur pour accepter de refermer un chapitre et en écrire un autre.

Le poids du passé dans le présent

Nous avons tous des souvenirs que nous aimerions modifier, comprendre autrement ou parfois effacer : une rupture difficile, un échec professionnel, une relation conflictuelle ou une perte marquante. Ces expériences laissent des traces émotionnelles normales. Le problème apparaît lorsque le passé envahit le présent et influence nos choix, nos relations et notre estime de nous-mêmes.

Ne pas tourner la page, c’est un peu comme avancer en regardant constamment dans le rétroviseur : l’attention reste focalisée sur ce qui n’est plus, au détriment de ce qui est possible aujourd’hui. Tourner la page ne signifie ni oublier ni nier, mais transformer l’expérience pour qu’elle ne freine plus l’élan de vie.

Accepter le deuil pour libérer l’énergie émotionnelle

Tourner la page commence souvent par un travail d’acceptation. Il ne s’agit pas uniquement du deuil d’une personne, mais aussi de celui d’un projet, d’une relation idéalisée ou d’une version de soi imaginaire. Tant que cette perte n’est pas reconnue, une part importante de l’énergie émotionnelle reste mobilisée et fige dans certaines émotions comme la colère ou l’injustice.

C’est seulement en reconnaissant la douleur liée à cette perte que l’on cesse peu à peu de lutter contre la réalité. Comme déposer un sac trop lourd après une longue marche, cette acceptation libère de l’espace intérieur et permet de respirer à nouveau.

Sortir des ruminations et se détacher de l’identité blessée

Le passé douloureux alimente souvent des pensées répétitives : on rejoue les scènes, on se juge sévèrement ou on se demande ce que l’on aurait dû faire autrement. Ce mécanisme, que l’on appelle « ruminations anxieuses », entretient la souffrance.

Tourner la page, c’est donc apprendre à différencier ce qui s’est produit de ce que l’on est. Avoir vécu un échec ne signifie pas « être » un échec ! Une relation toxique, par exemple, peut devenir une source d’apprentissage sur ses besoins et ses limites.

Lorsque l’événement est compris comme une expérience et non comme une définition de soi, la honte et la culpabilité laissent place à une responsabilité constructive et apaisée.

En savoir plus : "Consolations" de Christophe André.